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立院財委會通過提案 研議台港通、台日通

2018-03-28 21:36經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）快速通過在大陸A股上市，引發多位立委關切；立院財委28日通過臨時提案，請金管會等相關單位研商推動台港通、台日通或與其他證交所合作的可行性措施，抵減大陸股市的磁吸效應。

不過，有關台港通，金管會主委顧立雄透露，香港方面沒有意願，加上股民已可透過複委託買賣港股，市場需求量不大。

這項臨時提案是由立委羅明才、曾銘宗和江永昌所提。值得一提的是，提案原本是建議金管會研商推動台港通、台滬通，但顧立雄指出，台滬通涉及兩岸跨部會政策，須整體考量，因此建議修正為台日通。

立委費鴻泰表示，FII火速到大陸A股上市是「重大警訊」，去年就有多檔生技KY股離開台灣，不是到上海，就是深圳，金管會不應坐井觀天。

羅明才等在提案中指出，近來大陸證券市場IPO政策改變，並針對特定產業且市值大的獨角獸企業，實施即報即審新規定，吸引企業赴陸掛牌，FII即為首例適用的公司。

FII上市案通過後，南僑化工、榮成紙業、PCB鵬鼎控股也計劃將旗下子公司在大陸掛牌上市，致外界擔憂大陸股市產生磁吸效應，吸引越來越多台商企業到大陸掛牌上市，恐造成台灣資本市場邊緣化現象。

建議金管會、證交所、櫃買中心等單位研商推動台港通、台日通或與其他證交所合作的可行性措施，抵減大陸股市磁吸效應，以提升台灣資本市場的成交量及流動量，深化台灣資本市場國際化與競爭力，吸引海內外資金投資台灣優質企業，讓台灣資本市場成為亞太地區最重要國際籌資平台。

金管會資本市場FII

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