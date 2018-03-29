就市論勢／半導體、金融 買黑不買紅

2018-03-29 00:46 經濟日報 施亭薇（第一金中概平衡基金經理人 ）



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盤勢分析

美股周二的三大指數全面重挫，拖累台股周三開低走低，終場加權指數下跌121點，收在10,865點，月線得而復失。短線上，中美貿易戰火升溫，加上3月底年報公布截止，以及接下來的3月營收、第1季季報陸續出爐等不確定因素干擾下，造成股市波動度加大。操作上，建議分批布局或透過台股平衡型基金、ETF，降低操作風險。

OECD經濟合作暨發展組織3月才公布最新展望報告，將今明兩年GDP增長率從3.6%，雙雙上修到3.9%，顯示景氣復甦動能無虞。但聯準會緊縮政策、全球貿易保護主義抬頭兩大變數，影響投資人信心，成為未來應持續關注議題。 施亭薇挑半導體金融 圖／經濟日報提供 分享 facebook

投資建議

聯準會最近一次FOMC會議聲明，若升息循環可以一直延續到2020年，代表經濟成長力道穩定延續，按經驗，股市多頭也有機會同步邁進，期間的震盪拉回，都屬於正常的漲多調漲。惟美國總統川普揭起貿易保護大旗，讓市場驚慌失措。

眾所皆知，中美貿易戰一旦開打，勢必是傷敵傷己的結果，中美在內的各國領袖都不樂見。不過，在談判過程中，容易有擦槍走火的言辭，干擾投資人信心，進而拖累股市表現。

操作上，審慎為宜，建議鎖定業績能見度高、長期趨勢明確的個股或族群，例如機器人及自動化設備、半導體、電動車、5G、雲端、塑化，以及金融等，以買黑不買紅方式操作。