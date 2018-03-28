經寶三箭齊發 今年營收力拚年增10%

2018-03-28 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



jpp-KY經寶精密（5284）今（28）日召開法說會，展望今年，Jpp聚焦航太新廠、機電整合與泰國4.0新商機三大領域，董事長鍾國松表示，今年力拚營收成長5到10%。

jpp去年合併營收12.74億元，較2016年成長7.68%，雖然受到部分匯損、原物料成本的影響，但是在公司積極改善生產流程、關鍵製程導入工業4.0及大數據應用下，毛利率從全年32.1%成長到35.60%，淨利率提高到16.06%，每股稅後純益（EPS）繳出5.29元成績。

業務方面，經寶精密目前已完成B2B（Blanking to Bending，下料到折彎）的自動化產線，並且更換全新的ERP系統以及自主開發的經寶4.0整合系統，開始了工廠大數據的建置，並且持續在自動化製程的自主開發應用，預期將在今年導入沖壓製程的自動化。

除此之外，經寶也積極規劃員工的生涯發展及教育訓練，配合資訊科技，提升當地基層勞工的工作素養，深入與當地大學的產學合作，吸引更多的優秀人才。

展望2018年，經寶精密聚焦在三大領域的發展，分別是航太新廠、機電整合與泰國4.0新商機，航太方面，2017年第4季開始動工的航太新廠預期於2018年第3季建置完成，屆時將申請新的Nadcap陽極處理及熱處理認證，期望走出駕駛艙的航電機構件，走向駕駛艙外的航電機構件、結構件的市場。

機電整合方面，目前已把機電組裝的特殊環境建置完成，除了第一批組裝遊戲機的產品之外，將有機會在既有產品線下，如通訊櫃、自動販賣機、物流櫃等，導入新的機電整合服務，且受惠於泰國4.0及東部經濟走廊的國家建設計劃，通訊、電子、食品工業、醫療、車用等，都有成長的契機，尤其是在泰國智慧新市鎮的相關民生基礎建設，在網路基地台、通訊櫃、數位加值機等通訊類產品，都有相當可以發展的空間。

Jpp表示，公司也在既有產品線下，發展新的應用，例如工廠的原物料配送系統、社區郵儲櫃、新式自助加油機等，提供給客戶更多的服務選擇，在公司持續精進於生產效率及製程改善的規劃下，配合大數據的應用，將有機會在2018年創造出更好的成績。