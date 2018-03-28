永豐餘去年每股盈餘0.97元 創近5年新高

2018-03-28 15:25 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 嚴雅芳 ／台北報導



紙股龍頭永豐餘（1907）去年繳出好成績，除了營收創下歷史新高，公司公告去年營業利益29.60億元，稅前淨利28.39億元；稅後淨利歸屬於業主16.07億元，每股盈餘0.97元，創下近5年新高。董事會並決議配發現金股利0.6元，亦是5年來新高。

永豐餘表示，漿紙事業群去年合併營收181.68億，成長0.6%；受到國際漿價上漲，帶動紙漿、文化用紙、特殊紙價格調升，營業利益8.22億。工紙紙器事業群去年營業額251.97億，成長16%，因大陸環保政策趨嚴，關停環保不合格同業，並限縮海外回收紙進口，帶動市場價格上揚，揚州廠營運轉盈，支援大陸紙器順勢成長。

另越南紙器增添平陽新廠，為未來在越南發展奠定基礎。至於消費品事業群去年營收104.47億，年減7.4%，主要是在漿價、包材成本急速上升，卻受限市場競爭、價格無法合理反映的夾擊下，營業利益5500元。此外，永道無線射頻營業額年成長超過兩成，產品應用跨足服飾、物流及生產管理，已成為全球領先的RFID 標籤ODM廠商。

業外收入方面，元太科技隨著新零售應用推展，電子貨架標籤業務穩健成長；上智生技長期投資於生醫產業，陸續開花結果。包括太景（4157）去年獲利，抗感染新藥太捷信口服劑型取得台灣健保藥價核准。益安（6499）微創手術創新醫材於2017年在美國完成臨床案例。