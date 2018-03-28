汽車股去年獲利佳 變身高殖利率股

2018-03-28 12:21 中央社 台北28日電



汽車股去年獲利表現普遍不錯，根據已公告今年股利政策的業者，不但全數都採全現金股息政策，且股息殖利率多數在4%以上。

目前汽車股中，僅剩裕日車未公布股利政策，不過裕日車去年繳出每股稅後純益(EPS)新台幣22.14元的成績單，依過去股利「發好、發滿」的原則，今年每股配股息20元的機率頗高。

去年台灣車市繳出近44.5萬台銷售量的12年新高，車商普遍獲利飽飽，也在發放股利上相當大方，其中，中華車去年EPS達3.01元，發出股息1.8元，創近10年最佳水準，以今天平盤價27.4元計算，股息殖利率達6.57%。

和泰車則是維持穩定的股利政策，今年是連續第2年每股發出現金股息12元，以今天開盤價300元計算，股息殖利率也有4%。

裕隆雖然去年EPS達1.56元，但因要保留裕隆城開發案及研發新車型的資金，今年股利政策略嫌保守，每股僅發現金股息0.58元，股息殖利率也只有2.55%。

不過，市場最為矚目的是裕日車今年準備發放的股利，裕日車去年EPS達22.14元，創近4年新高水準，以過去股利發放率超高的經驗，法人估計，每股發出20元股息的機率不小，若以每股發20元現金計算，股息殖利率將高達7.5%。