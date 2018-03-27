美利達去年每股賺2.67元 擬配股息2元

2018-03-27 22:09 中央社 台北27日電



自行車大廠美利達工業今天公布，去年稅前淨利為新台幣7億9847萬元，年衰退58.31%，每股稅後盈餘為2.67元；擬配發現金股利每股2元。

美利達表示，去年在中國傳統自行車市場受共享單車影響下，產業景氣持續低迷、銷售規模再縮減，而歐、美兩大市場高級電動車銷售則呈現量增價揚。

美利達指出，集團去年度獲利受國際貨幣匯率大幅波動影響，使本業毛利率明顯低減，且業外長期投資收益減損，以及匯兌損失等多重因素影響，致獲利有較大幅度衰退。