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美利達EPS 2.67元 配發2元現金股利

2018-03-27 19:26經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

自行車大廠美利達（9914）27日董事會通過去年財報，每股稅後盈餘2.67元，董事會決定每股配發2元現金股利。

自行車產業近年受到大陸共享單車影響，獲利明顯衰退，美利達105年EPS 6.42元，104 年10.17元，去年是明顯低檔。

美利達公司表示，集團年度獲利情況受國際貨幣匯率大幅波動、本業毛利率明顯低減，且業外長期投資收益減損，以及匯兌損失等多重因素影響，致獲利有較大幅度衰退；年度稅前淨利7億9,847萬元，年衰退58.31%。

去年度財報認列長期股權投資損失，主要原因是業外轉投資的SBC公司於第四季因美國稅改認列一次性特殊所得稅費用造成由盈轉虧，致使美利達業外認列巨額投資損失，對EPS影響約1.8元；但未來美國較低的企業所得稅率，將有利於SBC公司在該地區的長期業務運營。

巨大公司上周五公告2017年度決算財報，集團營收 552.1億元，較2016年減少 3.5 %，如果排除台幣大幅升值的影響後，2017年集團營收持平。稅後淨利 20.5億元，較2016年下降 33％，主要是受到匯率的不利因素及OEM代工客戶報價壓力的影響。每股稅後盈餘 5.48元。巨大3月23日召開之董事會通過承認去年度財務報表，並將提請預訂於6月22日召開之股東常會承認。董事會並擬於股東常會提案配發現金股利每股3.5元。

不過隨著電動自行車銷售成長，美利達與巨大公司的營收已從去年第4季開始翻揚，預期今年將會持續拉升，高價位產品市場需求強烈，不只有效帶動營收，更對獲利有直接效益，今年獲利表現谷底拉升，進入成長趨勢。

美利達營收

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