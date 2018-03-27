親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

一群中國女孩海外排隊等死刑 到底做了什麼事？

藍天發現金股利0.8元 殖利率為2.7%

2018-03-27 17:49經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

藍天（2362）去年稅後淨利7.21億元，年增21%，每股盈餘1.12元，董事會在今（27）日通過決議，擬以資本公積每股配發現金股利0.8元，殖利率為2.7%。

藍天公告2017年財報，年度合併營收208.77億元，年增6%，稅後淨利7.21億元，年增21%，每股盈餘1.12元，董事會在27日通過決議，擬以資本公積每股配發現金股利0.8元，殖利率為2.7%。

藍天電腦表示，現今手機及平板產品的成長動能遇到瓶頸，但NB市場呈現緩步上升的狀態，主要在於高階的電競及商用NB的市場需求，2017年藍天筆電出貨127萬台，營收141億元，相較於前年持平，但對於今年筆電的出貨量及營收表示正面樂觀。

藍天指出，由於原物料及零組件的價格不斷漲價，成本提高壓縮利潤空間，藍天電腦以最佳規格、高性價比為競爭力，積極經營高階機種的小眾市場，目前也與知名品牌客戶共同開發特殊規格機種，小量但高獲利率，在電競筆電之外，另外尋得一片藍海。

藍天預估，2018年Q1預計出貨36萬台，較去年同期增長13%，主要增長來自於亞太區，亞太區去年量增長14%，今年挾全球景氣上升，亞太區仍可達雙位數成長。全年筆電預計出貨量150萬台。

因應中國大陸商業發展的趨勢轉變，百腦匯近兩年開始積極品牌轉型升級及資產活化的動作。百腦匯上海及天津店皆已轉型為「科技智能廣場」新型態商場，也將相對獲利較低的資產改為整棟出租，穩定長期租金收益，如哈爾濱、蘇州、惠州、泉州等商場項目。

百腦匯資產銷售方面，預計總銷CNY22億元，目前已經銷售6成以上，德州、洛陽均已達90%，泉州已經100%完銷，此三項目均已進入交屋期，可逐期認列售樓收入。剩下4成含汕頭、鞍山、錦州三項目，預計兩年內完銷，並於2019年交屋認列售樓收入。

電競筆電百腦匯營收

相關新聞

美中貿易大戰停火 台股開紅盤

2018-03-27 11:19

挖礦潮帶動陸廠先進製程晶片訂單大增 這兩檔權證受惠

2018-03-27 10:20

美中貿易戰停火 台股開盤上漲61.64點

2018-03-27 09:25

現金減資+發股息／潤泰雙雄 爆量震盪

2018-03-27 14:40

富邦投顧：台股年底挑戰12,000點

2018-03-27 14:40

國巨重返500關／百元俱樂部 4檔是被動原件

2018-03-27 14:40

車用、高速運算、物聯網三箭齊發 台積不畏貿易戰

2018-03-27 14:40

台積電捷報 傳獲瑞薩車用電子大單

2018-03-27 14:40

美中貿易戰有轉機 美股大漲 台股紅通通

2018-03-27 14:00

益通擬減資59％ 重摔跌停賣單高掛

2018-03-27 12:12

潤泰集團撒現金股東不領情 雙雄股價走弱

2018-03-27 12:05

被動元件族群股價漲勢驚人 國巨再度站上500元

2018-03-27 11:49

富邦投顧：第2季可注意生技、科技及高殖利率股

2018-03-27 11:32

貿易戰緩解 10年期美債殖利率漲至2.85%

2018-03-27 10:57

美中貿易回歸理性 S&P500大漲2.7%

2018-03-27 10:56

美中貿易戰台股抗跌 顧立雄：市場有信心

2018-03-27 10:55

乙盛-KY擬配息2元 殖利率逾5%

2018-03-27 10:55

鴻海著眼智慧家庭 耗資251.8億元併購Belkin

2018-03-27 10:51

益通擬減資45.999億元 股價跌停創新低

2018-03-27 10:46

伺服器加溫 信驊登上台股股后寶座

2018-03-27 10:38

科納-KY溢價被併 漲停買單逾70萬張

2018-03-27 10:37

受惠缺貨漲價效應 崇越電營運樂觀看待

2018-03-27 10:36

A股震盪 專家：短期重視防禦 聚焦基本面紮實公司

2018-03-27 10:24

信驊強漲 搶下台股后座

2018-03-27 09:57

馬光配股利1元 擬跨入醫療互聯網領域

2018-03-27 09:37

市場小波動大 在台F股又一家撤離

2018-03-27 00:36

股價太低 外國來台掛牌股紛紛求去

2018-03-27 00:33

公股連二日 買超台股

2018-03-27 00:29

宏達電業外挹注 Q1可望轉盈

2018-03-27 00:28

掛牌來最慘！ 宏達電大虧兩股本

2018-03-27 00:27

股息+減資 潤泰全每股發8元

2018-03-27 00:25

潤泰新大方給6元

2018-03-27 00:24

折疊iPhone有影 蘋概股喊讚

2018-03-27 00:16

就市論勢／設備、記憶體 可留意

2018-03-27 00:06

台灣永續指數 30日發表

2018-03-27 00:06

八檔現金減資 退還32億

2018-03-27 00:06

寶得利 去年每股虧2.44元

2018-03-27 00:05

漢唐、帆宣 漲勢犀利

2018-03-27 00:05

NIKE樂觀後市 豐泰百和受惠

2018-03-27 00:05
看更多

熱門文章

去年被罵翻 潤泰全今年擬配發現金股利4元

2018-03-26 21:19

股價太低 外國來台掛牌股紛紛求去

2018-03-27 00:33

股息+減資 潤泰全每股發8元

2018-03-27 00:25

折疊iPhone有影 蘋概股喊讚

2018-03-27 00:16

十檔雙高股 有魅力

2018-03-27 00:05

信驊強漲 搶下台股后座

2018-03-27 09:57

八檔現金減資 退還32億

2018-03-27 00:06

潤泰新大方給6元

2018-03-27 00:24

年報績優生 領軍反攻

2018-03-27 00:05

宏達電大虧市場正向解讀 股價回神大漲

2018-03-27 10:08

美中貿易戰加速資金逃竄 股票型基金大失血

2018-03-26 18:28

市場小波動大 在台F股又一家撤離

2018-03-27 00:36

掛牌來最慘！ 宏達電大虧兩股本

2018-03-27 00:27

旺宏NOR Flash 獲意法採用

2018-03-27 00:06

美中貿易戰現轉機 台股漲146點收復月季線

2018-03-27 13:38

亞光配1.6元 接單升溫

2018-03-27 00:06

儒鴻、緯創、臻鼎 六檔靚

2018-03-27 00:05

挖礦潮帶動陸廠先進製程晶片訂單大增 這兩檔權證受惠

2018-03-27 10:20

英業達1.65元 27日辦法說

2018-03-27 00:06

廣達股息3.4元 配發率91%

2018-03-27 00:06

潤泰集團撒現金股東不領情 雙雄股價走弱

2018-03-27 12:05

Apple Pencil出貨倍增 投顧看好仁寶新日興欣興

2018-03-27 10:39

公股連二日 買超台股

2018-03-27 00:29

NOR Flash告捷 旺宏大漲

2018-03-27 14:40

晶心科 今年營收拚增30%

2018-03-27 00:06

漢唐、帆宣 漲勢犀利

2018-03-27 00:05

新高 上銀股價衝破400元

2018-03-27 00:06

蘋果AirPower將亮相 宣德出貨看俏

2018-03-26 19:27

宏達電業外挹注 Q1可望轉盈

2018-03-27 00:28

被動元件族群股價漲勢驚人 國巨再度站上500元

2018-03-27 11:49

京城銀發1.5元股利 股利殖利率逾4%

2018-03-26 20:14

寶成 去年每股純益4.38元

2018-03-27 00:19

PCB股王博智 今年營收拚新高

2018-03-27 00:06

中光電3元 10月併揚昇

2018-03-27 00:06

最牛一輪／微星帶財 元大77耀眼

2018-03-27 00:51

實威獲利創高 將發7元股利

2018-03-27 00:06

現金減資+發股息／潤泰雙雄 爆量震盪

2018-03-27 14:40

美中貿易大戰停火 台股開紅盤

2018-03-27 11:19

美股瘋漲 台股先看收復11000點

2018-03-27 07:47

味全、陽明 不派股息

2018-03-27 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top