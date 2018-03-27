藍天發現金股利0.8元 殖利率為2.7%

2018-03-27 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



藍天（2362）去年稅後淨利7.21億元，年增21%，每股盈餘1.12元，董事會在今（27）日通過決議，擬以資本公積每股配發現金股利0.8元，殖利率為2.7%。

藍天公告2017年財報，年度合併營收208.77億元，年增6%，稅後淨利7.21億元，年增21%，每股盈餘1.12元，董事會在27日通過決議，擬以資本公積每股配發現金股利0.8元，殖利率為2.7%。

藍天電腦表示，現今手機及平板產品的成長動能遇到瓶頸，但NB市場呈現緩步上升的狀態，主要在於高階的電競及商用NB的市場需求，2017年藍天筆電出貨127萬台，營收141億元，相較於前年持平，但對於今年筆電的出貨量及營收表示正面樂觀。

藍天指出，由於原物料及零組件的價格不斷漲價，成本提高壓縮利潤空間，藍天電腦以最佳規格、高性價比為競爭力，積極經營高階機種的小眾市場，目前也與知名品牌客戶共同開發特殊規格機種，小量但高獲利率，在電競筆電之外，另外尋得一片藍海。

藍天預估，2018年Q1預計出貨36萬台，較去年同期增長13%，主要增長來自於亞太區，亞太區去年量增長14%，今年挾全球景氣上升，亞太區仍可達雙位數成長。全年筆電預計出貨量150萬台。

因應中國大陸商業發展的趨勢轉變，百腦匯近兩年開始積極品牌轉型升級及資產活化的動作。百腦匯上海及天津店皆已轉型為「科技智能廣場」新型態商場，也將相對獲利較低的資產改為整棟出租，穩定長期租金收益，如哈爾濱、蘇州、惠州、泉州等商場項目。

百腦匯資產銷售方面，預計總銷CNY22億元，目前已經銷售6成以上，德州、洛陽均已達90%，泉州已經100%完銷，此三項目均已進入交屋期，可逐期認列售樓收入。剩下4成含汕頭、鞍山、錦州三項目，預計兩年內完銷，並於2019年交屋認列售樓收入。