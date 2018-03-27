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關稅大戰衝擊？ 英業達：美國客戶壓力更大

2018-03-27 17:47經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

中、美兩國大打貿易戰，台廠恐怕成為「夾心餅乾」。英業達總經理巫永財強調，美國總統川普跟中國互打對雙方都沒好處，希望關稅衝擊不要太大，他透露，其實美國的客戶比英業達更緊張、壓力更大。

英業達今（27）日舉行法說會，法人關心中美兩國大打貿易戰，恐怕衝擊代工廠營運。巫永財認為，川普跟中國互打雙方都沒好處，但台灣是走三角貿易、台灣接單大陸出貨，將來演變成什麼情況，很難去預測，看起來現在中美雙方開始談判，美股也跟著漲回來。

不過，巫永財表示，川普很奇怪、態度捉摸不定，英業達是透過三角貿易，希望台灣接單、大陸出貨這樣的情況之下，不要讓它衝擊太多，假如影響到英業達，那其實台灣很多產業都會被衝擊，不只是英業達受牽連，還是希望這件事不要發生。

巫永財強調，假設關稅大戰真的展開，英業達指出，衝擊只是多與少的問題。像伺服器在北美墨西哥、歐洲捷克都有設廠，可以預先準備因應，像台灣NB廠每年出貨約上百萬台。基本上，這件事影響還是很嚴重，再怎麼樣去因應都有它難處。至少捷克、墨西哥廠可以做因應，讓產品影響不要那麼大。

巫永財透露，前幾天才剛從美國回來，當時問客戶對於中美關稅戰問題，客戶表現的比英業達自己更緊張、壓力更大，至於哪位客戶，英業達則不予評論。

法人關心，中美雙方關稅大戰是否會改變未來五到10年英業達跨國佈局，巫永財指出，這牽扯到很多供應鏈問題，要全部供應商過去，只有像鴻海才有這個氣勢做，但英業達無法，像智慧手機、NB很多供應鏈無法跟著過去，只能部分零組件在有關稅障礙的國家當地生產。

英業達關稅

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