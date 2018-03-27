被動元件族群股價漲勢驚人 國巨再度站上500元

2018-03-27 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



漲價題材激勵被動元件族群業績及股價表現，目前族群盤面上光是百元俱樂部就佔了4檔，其中，龍頭國巨（2327）今日早盤更是重回500元關卡，波段漲幅高達六成，其他三檔百元中的禾伸堂（3026）今年股價最高已經大漲25%，華新科（2492）更是飆漲51%，奇力新（2456）從2月低檔以來也反彈了29%，其餘包括信昌電（6173）、立隆電（2472）等也漲勢驚人。

日系廠商京瓷、村田陸續減產退出中低階MLCC效應持續發酵，漲價與否的發球權轉向國巨及華新科等一線大廠，國巨漲價效應持續浮現，4月1日起又調漲全系列MLCC價格，平均調漲幅度落在40%到50%，激勵股價再度攻上500元大關。統計國巨股價在今年2月12日最低312元開始反彈，截至歷史3月22日的歷史新天價513元，漲幅高達64%之譜。

再觀察華新科股價，從今年2月9日的81.5元反彈，到3月22日最高價123.5元，幅度也有51%；至於禾伸堂去年底以112元收盤，到今年最高3月22日的140.5元，漲幅也高達25%，而奇力新去年收盤價98.5元，今年最高點在1月5日的114元，2月9日還跌到83.2元，如今再度回到百元俱樂部，反彈幅度也有29%。

觀察本波被動元件產品漲價狀況與2000年不一樣，此次並無殺手級產品，而是來自於智慧型手機、汽車、IoT（物聯網）、AI（人工智慧）、AR，甚至是5G，應用端變多，代表整體產業結構的改變，加上設備交期已從原來的6個月到9個月拉長為14個月到18個月，此次需求強度將會更加持久，國巨預期這波盛況將延續到2019年。