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股價太低 外國來台掛牌股紛紛求去

美股瘋漲 台股先看收復11000點

2018-03-27 07:47中央社 台北27日電

台股。 中央社
台股。 中央社
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美中貿易戰疑慮降溫，美股出現報復性反彈，台股雖近期表現相對抗跌，但分析師表示，仍可望跟隨國際股市反彈力道，短線先觀察11000點是否收復。

美股一掃上週回檔陰霾，4大指數全面狂漲，道瓊工業指數上漲669.40點、漲幅2.84%、收在24202.60點，NASDAQ指數上漲227.88點、漲幅3.26%、收在7220.54點，S&P 500指數上漲70.29點、漲幅2.72%、收在2658.55點，費城半導體指數上漲56.18點、漲幅4.24%、收在1380.10點。

分析師表示，美中貿易戰出現轉圜餘地，使得投資人恐慌情緒舒緩，尤其是科技類股漲幅更是驚人，與台股連動性高的費城半導體指數大漲超過4%，指標股蘋果(Apple)、谷歌(Google)、英特爾(Intel)、微軟(Microsoft)漲幅都相當驚人，電子股可望擺脫近期資金流出的陰霾，重回多頭懷抱。

不過，分析師也提醒，美股在2個交易日回檔1100點的過程中，台股相對抗跌，也可能讓反彈力道相對削弱，但若能回補3月23日的空方缺口重回11000點之上，代表多頭重新掌握發球權。

歐股早盤雖呈現反彈，但因西方國家與俄羅斯爆發的外交緊張關係，使歐股一度可能反彈的走勢突然中斷；倫敦FTSE 100指數下挫33.25點、跌幅0.48%，以6888.69點作收；法蘭克福DAX 30指數跌99.05點、跌幅0.83%，以11787.26點作收；巴黎CAC 40指數跌28.94點、跌幅0.57%，收在5066.28點。

台股26日漲16.72點，收在10840.05點，成交值新台幣1187.15億元...
台股26日漲16.72點，收在10840.05點，成交值新台幣1187.15億元。三大法人合計賣超新台幣116.35億元。外資及陸資今天賣超87.99億元，投信賣超7.96億元，自營商賣超20.4億元。中央社製圖 107年3月26日
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