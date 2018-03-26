寶成去年每股盈餘4.38元

2018-03-26 22:49 中央社 記者潘智義台北26日電



製鞋大廠寶成工業公司今天公告去年度財務報告，合併營收為新台幣2786.32億元，年增1.4%。稅後淨利129.22億元，稅後每股盈餘4.38元，年減1.12%。

寶成工業指出，以營運部門別而言，合併營收主要來源的鞋類製造業務保持平穩發展，占去年度合併營收比重66.6%；運動用品通路業務在新設銷售據點，及同店銷售增長的帶動下，成長幅度較為強勁，占合併營收比重33.1%；其他業務則無重大變動，占合併營收比重0.3%。