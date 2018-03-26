親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

傳金正恩正秘訪中國 北京淨空交通癱瘓

美國下令驅逐60名俄國外交官 關閉西雅圖領事館

去年被罵翻 潤泰全今年擬配發現金股利4元

2018-03-26 21:19經濟日報 記者高行╱即時報導

潤泰集團總裁尹衍樑。 圖／聯合報系資料照片
潤泰集團總裁尹衍樑。 圖／聯合報系資料照片
分享

潤泰全26日宣布今年擬配發現金股利4元，創下歷史第三高水準，按照今日收盤價58元計算，現金殖利率6.9%。據了解，潤泰全過去幾年本業獲利不錯，但因轉投資拖累配息縮水，讓小股東每次引頸期盼都以失望收場，而去年處分高鑫零售大賺，公司不久前便透露「今年不會讓股東失望」。

潤泰全董事會26日通過盈餘分配，今年擬配發4元現金股利，僅次於2015年的6元及2014年的5元，為史上第三高，按26日收盤價58元計算，現金殖利率6.9%。

潤泰全去年前三季稅後純益42.67億元，年減12.56%，EPS為4.81元，儘管獲利衰退，認列轉投資生技股股價回升，南山人壽的未實現損失亦可望逐年收斂，加上處分香港高鑫零售進帳，今年配息4元，不讓外界感到意外。

據了解，潤泰全去年處分香港高鑫零售股權給阿里巴巴後，獲利高達168億元，分別在去年12月和今年1月二個階段認列，法人估計2017年可貢獻每股稅後純益（EPS）超過15元，今年第1季再貢獻EPS約2.8元。

潤泰全過去幾年本業獲利不錯，配息部分卻因轉投資拖累，讓小股民每每引頸期盼最後都失望收場，特別是在前年EPS高達8.4元情況下，去年3月董事會竟宣布不配發股利，引發市場嘩然，股價也跟著重挫。

當時董事會不發股利主要理由為，轉投資浩鼎、中裕等生技公司及南山人壽均有鉅額損失，加上受人民幣貶值影響，轉投資的中國高鑫也需提列匯損。不過，去年股東會中勞退基金今天以小股東身分提案，要求分配現金股利至少0.5元，最後拍板發放0.79元股利。

潤泰全股利
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

美中貿易戰加速資金逃竄 股票型基金大失血

2018-03-26 18:28

謝金河：雞飛狗跳一年 留意六大風險控管

2018-03-26 16:14

太陽能廠已揭露財報 去年僅中美晶、安集賺錢

2018-03-26 11:11

全球股市動盪 財長許虞哲：不會叫公股進場護盤

2018-03-26 09:29

京城銀發1.5元股利 股利殖利率逾4%

2018-03-26 20:14

中華郵政開放認股 交長：可考慮

2018-03-26 14:39

台灣電商割喉戰 這2家贏了面子...賠了裡子

2018-03-26 14:39

太陽能去年財報 目前僅中美晶、安集獲利

2018-03-26 14:37

3月26日／台股投資情報站

2018-03-26 14:37

不畏美股續挫 台股逆勢抗跌

2018-03-26 14:37

「台股很穩定」財長：不會叫公股進場護盤

2018-03-26 14:19

茂生農經送件 申請掛牌上櫃

2018-03-26 11:58

春節加美股大跌 2月製造服務營建業齊挫

2018-03-26 10:55

連乾文：貿易戰變數增多 台股指數壓力增強

2018-03-26 10:42

大立光領軍 風電族群逆勢走揚

2018-03-26 10:05

法人：無懼美股震盪 特別股可佈局

2018-03-26 09:06

內資掌櫃 生技重獲青睞

2018-03-26 09:01

美股重挫 台股續觀察美中貿易戰

2018-03-26 08:23

貿易戰籠罩 法人：留意高殖利率個股

2018-03-26 06:11

法人示警 當心殺股轉債

2018-03-26 00:18

就市論勢／蘋果鏈業績 逐月回溫

2018-03-26 00:02

蔡明彥專欄／生技紡織雙雄 搶短好標的

2018-03-26 00:02

一周盤前解析／智能駕駛雲端 受矚目

2018-03-26 00:02

華新、南亞科 外資搶進

2018-03-26 00:02

高殖利率績優股 讚

2018-03-26 00:02

三題材抗震 法人逆勢買

2018-03-26 00:02

智慧城市概念／廣達 添題材

2018-03-26 00:02

智慧城市概念／聯發科、瑞昱 營運俏

2018-03-26 00:02

智慧城市概念／正文、中磊 加速布局

2018-03-26 00:02

智慧城市概念／聯電、台積 法人力挺

2018-03-26 00:02

智慧城市概念 投資新亮點

2018-03-26 00:02

台股抗震 外資推演三劇本

2018-03-26 00:02

貿易戰陰影 法人避險3大族群

2018-03-25 23:55

大戶吃貨股輕鬆找！ 21檔買進鍾情股閃亮出列

2018-03-23 16:55

蘋概股強勢回歸 新機點火誰最有料？

2018-03-23 16:53

內資選股思維 低價又有故事的飆股

2018-03-22 13:26

謝金河：台股兩岸三地最強勢

2018-03-22 13:20

逛好市多挑潛力股 金鑽獎得主的投資教戰準則

2018-03-22 10:48

除權息3段式獲利 高殖利率股操作切記口訣

2018-03-16 16:09
看更多

熱門文章

上市以來最慘！宏達電去年每股虧損逾20元

2018-03-26 16:57

神秘大單尾盤強拉 台股收漲16.72點

2018-03-26 13:38

貿易戰籠罩 法人：留意高殖利率個股

2018-03-26 06:11

去年被罵翻 潤泰全今年擬配發現金股利4元

2018-03-26 21:19

高殖利率績優股 讚

2018-03-26 00:02

台股抗震 外資推演三劇本

2018-03-26 00:02

法人示警 當心殺股轉債

2018-03-26 00:18

中華郵政開放認股 交長：可考慮

2018-03-26 14:39

興櫃八悍將 題材撐腰

2018-03-26 00:02

太陽能廠已揭露財報 去年僅中美晶、安集賺錢

2018-03-26 11:11

台灣電商割喉戰 這2家贏了面子...賠了裡子

2018-03-26 14:39

陸AI手機連發 台積、聯發科樂

2018-03-26 00:02

謝金河：雞飛狗跳一年 留意六大風險控管

2018-03-26 16:14

貿易戰陰影 法人避險3大族群

2018-03-25 23:55

三題材抗震 法人逆勢買

2018-03-26 00:02

智慧城市概念 投資新亮點

2018-03-26 00:02

美中貿易戰加速資金逃竄 股票型基金大失血

2018-03-26 18:28

LED 投顧喊進同欣電、晶電

2018-03-26 14:37

配息、減資每股領7元 漢唐衝漲停

2018-03-26 14:37

美股電子期貨盤上漲激勵 櫃買指數開高走高

2018-03-26 10:23

智慧城市概念／聯發科、瑞昱 營運俏

2018-03-26 00:02

科納光通將與II-IV反向三角合併 在台下市

2018-03-26 15:29

生技類股漲幅居冠 逾10檔漲停

2018-03-26 13:57

美股重挫、大立光領軍撐盤 台股開盤跌39點

2018-03-26 09:08

為升、帝寶 合攻無人車

2018-03-26 00:02

全球股市動盪 財長許虞哲：不會叫公股進場護盤

2018-03-26 09:29

帝寶和大擴產計畫敲定 不怕缺工

2018-03-26 00:02

美股重挫 台股續觀察美中貿易戰

2018-03-26 08:23

高技拚成長 強攻三領域

2018-03-26 00:02

華新、南亞科 外資搶進

2018-03-26 00:02

生醫六傑 本周發表業績

2018-03-26 00:02

智慧城市概念／正文、中磊 加速布局

2018-03-26 00:02

風電環評過關 上緯、永冠迎風飛揚

2018-03-26 14:37

漢唐股息殖利率8.53% 股價一度漲停

2018-03-26 10:06

寶齡富錦可望陸續取證 股價創今年高

2018-03-26 11:52

不畏美股續挫 台股逆勢抗跌

2018-03-26 14:37

智慧城市概念／廣達 添題材

2018-03-26 00:02

連乾文：貿易戰變數增多 台股指數壓力增強

2018-03-26 10:42

就市論勢／蘋果鏈業績 逐月回溫

2018-03-26 00:02

威剛配息6元 本業續旺

2018-03-26 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top