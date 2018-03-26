去年被罵翻 潤泰全今年擬配發現金股利4元

2018-03-26 21:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ╱即時報導



潤泰集團總裁尹衍樑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

潤泰全26日宣布今年擬配發現金股利4元，創下歷史第三高水準，按照今日收盤價58元計算，現金殖利率6.9%。據了解，潤泰全過去幾年本業獲利不錯，但因轉投資拖累配息縮水，讓小股東每次引頸期盼都以失望收場，而去年處分高鑫零售大賺，公司不久前便透露「今年不會讓股東失望」。

潤泰全董事會26日通過盈餘分配，今年擬配發4元現金股利，僅次於2015年的6元及2014年的5元，為史上第三高，按26日收盤價58元計算，現金殖利率6.9%。

潤泰全去年前三季稅後純益42.67億元，年減12.56%，EPS為4.81元，儘管獲利衰退，認列轉投資生技股股價回升，南山人壽的未實現損失亦可望逐年收斂，加上處分香港高鑫零售進帳，今年配息4元，不讓外界感到意外。

據了解，潤泰全去年處分香港高鑫零售股權給阿里巴巴後，獲利高達168億元，分別在去年12月和今年1月二個階段認列，法人估計2017年可貢獻每股稅後純益（EPS）超過15元，今年第1季再貢獻EPS約2.8元。

潤泰全過去幾年本業獲利不錯，配息部分卻因轉投資拖累，讓小股民每每引頸期盼最後都失望收場，特別是在前年EPS高達8.4元情況下，去年3月董事會竟宣布不配發股利，引發市場嘩然，股價也跟著重挫。

當時董事會不發股利主要理由為，轉投資浩鼎、中裕等生技公司及南山人壽均有鉅額損失，加上受人民幣貶值影響，轉投資的中國高鑫也需提列匯損。不過，去年股東會中勞退基金今天以小股東身分提案，要求分配現金股利至少0.5元，最後拍板發放0.79元股利。