八檔現金減資 退還32億

2018-03-27 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



上市櫃公司進入董事會召開高峰，現金減資再度受到市場關注，近期漢唐（2404）、利華等紛紛宣布減資，累計至昨（26）日為止，已有八家上市公司決議現金減資，共計退還股東32.7億元。

經濟日報提供 分享 facebook 近年上市櫃公司流行現金減資，推升件數迭創新高，去年64件減資案中，38家為現金減資、占比將近六成，皆為歷來高峰。

今年現金減資熱度不減，包括信錦、漢唐、利華、聲寶、偉詮電、精元、仲琦、尖點等八家上市公司宣布減資。其中減資比率最高是信錦，減資25%，次為漢唐、利華、聲寶等四家減資20%，其餘精元、仲琦、尖點減資10%-20%。

退還總額來看，以聲寶退還9.68億元第一，信錦、漢唐、偉詮電退還也超過4億元，再來是利華退3.4億元，合計八家公司退還32.7億元。

計入去年度股利，則以信錦派發5元、退還2.5元，股東每股可拿7.5元最多，另外，漢唐股東每股可拿7元，也激勵股價強勢。

市場法人表示，減資大致有三類型，一是打掉虧損，二是實施庫藏股，三是註銷股本退還現金。一般實施現金減資，公司或產業型態趨向成熟，因此把多餘的現金退還。

對股東來說，現金減資無須負擔二代健保，若股利政策又優於預期，往往推動股價。

目前宣布現金減資公司，包括信錦、聲寶等，減資原因多為提升股東權益報酬，強化資本結構。

另一方面，去年台股公司營收雖創下新高，仍有不少公司虧損減資，證交所統計，今年有力銘、如興、四維航業、大眾全球投資、聚亨、正峰新能源、樂士、台南等八家宣布虧損減資。