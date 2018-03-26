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美中貿易戰加速資金逃竄 股票型基金大失血

2018-03-26 18:28聯合報 記者孫中英╱即時報導

美國聯準會加速升息疑慮趨緩，但美國總統川普掀起的美中貿易戰，才真正加快資金大逃竄。富蘭克林投顧指出，在美國貿易與貨幣政策不確定下，投資人尋求避險，資金大舉流出「股票型基金」，尤其自歐洲與美國市場流出。

根據研究機構EPFR統計，自今、2018年3月15至21日，股票型基金由前一周淨流入433億美元、轉為過去一周「單周淨流出199億美元」。尤其是「美國股票型基金」單周淨流出達252.46億美元、歐洲股票型基金淨流出15.39億美元。但「整體新興市場」股票型基金資金則呈「淨流入」約19.22億美元，日本股票型基金也有18.94億美元淨流入

在川普宣稱，將對中國至少500億美元的進口商品課徵關稅，並限制中國對美投資後，中國立即回應將捍衛國家利益，雙方劍拔弩張。富蘭克林證券投顧指出，「未來1個月」貿易政策紛爭恐持續干擾市場。不過，若參考先前鋼鋁課稅經驗，已有多國取得美國「豁免」鋼鋁關稅資格至4月底，預期川普政府是想爭取談判籌碼「而非引發兩敗俱傷」的貿易戰爭，應不至於改變全球經濟復甦趨勢。

富蘭克林投顧預期，股市短線震盪後仍將回歸基本面，建議投資人採取逢震盪分批加碼或定期定額策略，布局首選為金磚四國、新興亞洲及美國利基型產業。

至於外資動態，富蘭克林投顧指出，過去一周外資在「韓國、台灣、泰國、菲律賓、印尼」等5個亞洲市場，都「由買轉賣」，僅「越南、印度及馬來西亞」仍然買超，其中以印度股市買超金額最多，過去一周買超金額為1.54億美元。

不過，若看3月1日以來累計數字，外資在「韓國、越南、印度、馬來西亞」仍處於「買超」狀況，但在「台灣、泰國、印尼、菲律賓」等4市場則是「賣超」，3月外資賣超台股金額已達6.32億美元、超過180億台幣，僅次於印尼股市被外資賣超9億多美 元。

美中貿易戰陰影下，富蘭克林投顧預期股市短線震盪後仍將回歸基本面，建議投資人採取逢...
美中貿易戰陰影下，富蘭克林投顧預期股市短線震盪後仍將回歸基本面，建議投資人採取逢震盪分批加碼或定期定額策略，布局首選為金磚四國、新興亞洲及美國利基型產業。記者孫中英／攝影
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