超商冰品大戰開打 高顏值、日韓冰品人氣最旺

2018-03-26 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



全家引進日本井村屋哈密瓜冰沙。（照片提供/全家便利商店） 分享 facebook

天氣逐漸回暖，超商冰品大戰也正式開打。全家（5903）看準網紅型商品的吸金潛力，今年擴大導入近十款日韓熱銷冰品，以高顏值、甜點風兩大策略搶市。統一超（2912）也以熱銷的日韓超人氣進口冰品應戰，本周並將推出季節限定「八女石臼抹茶霜淇淋」，預估帶動銷量較去年同期成長1~2成。

全家便利商店商品部部長吳雅卿表示，觀察台灣消費趨勢，冰品已成為不分季節熱銷商品，主要原因為冰品甜點化滿足消費者犒賞心理；此外，亦發現進口冰品逐年成長，成為帶動冰品成長新勢力，其中，日韓旅遊風氣帶動日韓冰成為銷售主力，其商品以造型包裝或特殊口味，吸引消費者拍照上傳社群媒體分享，成為社群吸睛討論新寵兒。

全家「高顏值」系列冰品，精選外觀吸睛，造型趣味的特色冰品，此次獨家引進擬真哈密瓜造型，同時擁有清爽水果風味的日本井村屋哈密瓜冰沙，與韓國水果風味冰沙，果汁罐外型加上水果冰沙，邊吸邊擠，在韓國開賣一個月就熱銷30萬包。

7-ELEVEN亦積極引進日韓超人氣進口冰品，公司表示，除去年熱銷百萬個的定番商品「格力高果實冰球」、「LOTTE優酪酷吸冰」、「森永果汁果實冰」外，更有日本專為台灣7-ELEVEN開發，全球限量的商品。另外，本周將推出季節限定「八女石臼抹茶霜淇淋」，去年不到2個月熱銷超過30萬支，今年主打使用老店星野製茶園抹茶粉，茶粉增量20%，預期將創下不俗的業績。