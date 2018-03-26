客思達-KY一次認列所得稅費用 股價重挫

2018-03-26 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



客思達-KY（2936）去年第4季因一次性認列所得稅費用，導致單季每股虧損1.58元，並使去年獲利因此大幅縮水，去年稅後淨利2,853萬元，稅後每股盈餘0.37元，創下近年新低。客思達-KY今日反應財報利空，盤中來到27.55元，跌幅逾6%。

客思達-KY營運主體在美國，公司表示，受到美國稅改影響，為降低稅改對集團的衝擊幅度，決議一次性徵收海外利潤所得稅及遞延所得稅資產減值影響數，共約1.72億元，一次性反應於2017年度所得稅費用。不過，在一次性認列稅改影響過後，未來集團亦將同步受惠稅改方案中所得稅率下降的優惠。

此外，客思達-KY自去年第4季起，集團展開大規模的商品調整計畫，包括加速舊系列商品去化、調度倉儲空間及倉管人力，在成本增加下也影響了去年第4季毛利率。客思達-KY表示，此波商品調整行動高峰將落在今年第1季，並計畫在第2季上旬調整完畢。

展望今年，客思達-KY表示，去年已成功進入美西、加拿大等地的大型實體連鎖通路，今年將致力於開發並滲透全美前100大大型實體連鎖通路，預計2018年大型實體連鎖通路占集團營收比重將再攀升。此外，將以強化品牌形象及增進品牌能見度，作為今年的發展重心。即便今年首季商品調整期間的獲利表現雖將受到衝擊，但中長期來看，將可有效提升集團營運效率。

客思達-KY去年全年合併營收達119億元，年減2.36％，若以功能性貨幣美元統計則達美金3.92億元，年增3.5%。