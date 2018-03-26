親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

平均每3天就有個孩子來不及長大‥受虐兒：爸媽是我的噩夢

客思達-KY一次認列所得稅費用 股價重挫

2018-03-26 12:17經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

客思達-KY（2936）去年第4季因一次性認列所得稅費用，導致單季每股虧損1.58元，並使去年獲利因此大幅縮水，去年稅後淨利2,853萬元，稅後每股盈餘0.37元，創下近年新低。客思達-KY今日反應財報利空，盤中來到27.55元，跌幅逾6%。

客思達-KY營運主體在美國，公司表示，受到美國稅改影響，為降低稅改對集團的衝擊幅度，決議一次性徵收海外利潤所得稅及遞延所得稅資產減值影響數，共約1.72億元，一次性反應於2017年度所得稅費用。不過，在一次性認列稅改影響過後，未來集團亦將同步受惠稅改方案中所得稅率下降的優惠。

此外，客思達-KY自去年第4季起，集團展開大規模的商品調整計畫，包括加速舊系列商品去化、調度倉儲空間及倉管人力，在成本增加下也影響了去年第4季毛利率。客思達-KY表示，此波商品調整行動高峰將落在今年第1季，並計畫在第2季上旬調整完畢。

展望今年，客思達-KY表示，去年已成功進入美西、加拿大等地的大型實體連鎖通路，今年將致力於開發並滲透全美前100大大型實體連鎖通路，預計2018年大型實體連鎖通路占集團營收比重將再攀升。此外，將以強化品牌形象及增進品牌能見度，作為今年的發展重心。即便今年首季商品調整期間的獲利表現雖將受到衝擊，但中長期來看，將可有效提升集團營運效率。

客思達-KY去年全年合併營收達119億元，年減2.36％，若以功能性貨幣美元統計則達美金3.92億元，年增3.5%。

所得稅稅改
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

全球股市動盪 財長許虞哲：不會叫公股進場護盤

2018-03-26 09:29

茂生農經送件 申請掛牌上櫃

2018-03-26 11:58

春節加美股大跌 2月製造服務營建業齊挫

2018-03-26 10:55

連乾文：貿易戰變數增多 台股指數壓力增強

2018-03-26 10:42

大立光領軍 風電族群逆勢走揚

2018-03-26 10:05

法人：無懼美股震盪 特別股可佈局

2018-03-26 09:06

內資掌櫃 生技重獲青睞

2018-03-26 09:01

美股重挫 台股續觀察美中貿易戰

2018-03-26 08:23

貿易戰籠罩 法人：留意高殖利率個股

2018-03-26 06:11

法人示警 當心殺股轉債

2018-03-26 00:18

就市論勢／蘋果鏈業績 逐月回溫

2018-03-26 00:02

蔡明彥專欄／生技紡織雙雄 搶短好標的

2018-03-26 00:02

一周盤前解析／智能駕駛雲端 受矚目

2018-03-26 00:02

華新、南亞科 外資搶進

2018-03-26 00:02

高殖利率績優股 讚

2018-03-26 00:02

三題材抗震 法人逆勢買

2018-03-26 00:02

智慧城市概念／廣達 添題材

2018-03-26 00:02

智慧城市概念／聯發科、瑞昱 營運俏

2018-03-26 00:02

智慧城市概念／正文、中磊 加速布局

2018-03-26 00:02

智慧城市概念／聯電、台積 法人力挺

2018-03-26 00:02

智慧城市概念 投資新亮點

2018-03-26 00:02

台股抗震 外資推演三劇本

2018-03-26 00:02

貿易戰陰影 法人避險3大族群

2018-03-25 23:55

台股拚反彈 要抗季線下彎

2018-03-25 13:05

大象打架 台股防踩破10700點

2018-03-25 13:05

台股市值上周減幅1.84% 電子零組件股週轉率最高

2018-03-25 10:59

大戶吃貨股輕鬆找！ 21檔買進鍾情股閃亮出列

2018-03-23 16:55

蘋概股強勢回歸 新機點火誰最有料？

2018-03-23 16:53

內資選股思維 低價又有故事的飆股

2018-03-22 13:26

謝金河：台股兩岸三地最強勢

2018-03-22 13:20

逛好市多挑潛力股 金鑽獎得主的投資教戰準則

2018-03-22 10:48

除權息3段式獲利 高殖利率股操作切記口訣

2018-03-16 16:09

陸股長線活力旺 透過3管道在台也能賺很大

2018-03-16 16:07

指標股創新高 生醫產業春天來了嗎？

2018-03-16 08:49

米其林概念股 搶賺舌尖財

2018-03-16 08:47

T+A的狂熱 台股天蠶再變

2018-03-16 08:45

新入榜蘋概股 誰最看好？

2018-03-15 12:46

以股養老 台股大師杜金龍5招安心退休

2018-03-15 11:03

10元銅板股出頭天！ 2018誰將上演翻身傳奇？

2018-03-09 14:27
看更多

熱門文章

貿易戰籠罩 法人：留意高殖利率個股

2018-03-26 06:11

台股抗震 外資推演三劇本

2018-03-26 00:02

高殖利率績優股 讚

2018-03-26 00:02

法人示警 當心殺股轉債

2018-03-26 00:18

大象打架 台股防踩破10700點

2018-03-25 13:05

貿易戰陰影 法人避險3大族群

2018-03-25 23:55

台股拚反彈 要抗季線下彎

2018-03-25 13:05

陸AI手機連發 台積、聯發科樂

2018-03-26 00:02

興櫃八悍將 題材撐腰

2018-03-26 00:02

三題材抗震 法人逆勢買

2018-03-26 00:02

智慧城市概念 投資新亮點

2018-03-26 00:02

美股重挫 台股續觀察美中貿易戰

2018-03-26 08:23

為升、帝寶 合攻無人車

2018-03-26 00:02

智慧城市概念／聯發科、瑞昱 營運俏

2018-03-26 00:02

美股重挫、大立光領軍撐盤 台股開盤跌39點

2018-03-26 09:08

中美博弈 台指期短線不宜猜底

2018-03-25 13:05

就市論勢／蘋果鏈業績 逐月回溫

2018-03-26 00:02

帝寶和大擴產計畫敲定 不怕缺工

2018-03-26 00:02

華新、南亞科 外資搶進

2018-03-26 00:02

生醫六傑 本周發表業績

2018-03-26 00:02

高技拚成長 強攻三領域

2018-03-26 00:02

全球股市動盪 財長許虞哲：不會叫公股進場護盤

2018-03-26 09:29

威剛配息6元 本業續旺

2018-03-26 00:02

智慧城市概念／正文、中磊 加速布局

2018-03-26 00:02

太陽能廠已揭露財報 去年僅中美晶、安集賺錢

2018-03-26 11:11

智慧城市概念／廣達 添題材

2018-03-26 00:02

法人觀點／預期訊連獲利 大幅改善

2018-03-26 00:02

蔡明彥專欄／生技紡織雙雄 搶短好標的

2018-03-26 00:02

漢唐股息殖利率8.53% 股價一度漲停

2018-03-26 10:06

智慧城市概念／聯電、台積 法人力挺

2018-03-26 00:02

訊連董座黃肇雄 熱愛新科技

2018-03-26 00:02

權證波動交易 採權值型搭個股期操作

2018-03-25 13:05

訊連攻B2C 營運將回神

2018-03-26 00:02

美股電子期貨盤上漲激勵 櫃買指數開高走高

2018-03-26 10:23

法人：無懼美股震盪 特別股可佈局

2018-03-26 09:06

連乾文：貿易戰變數增多 台股指數壓力增強

2018-03-26 10:42

勤誠發3元 殖利率5.9%

2018-03-26 00:02

大立光領軍 風電族群逆勢走揚

2018-03-26 10:05

美食兩路出擊 衝獲利

2018-03-26 00:02

聯亞、玉晶光 挑逾100天

2018-03-26 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top