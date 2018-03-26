法人：無懼美股震盪 特別股可佈局

2018-03-26 09:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



川普宣佈對中國進行貿易制裁，拖累美股創六周最大跌幅，S&P500指數22日下跌2.52%、MSC世界指數下挫1.72%，反觀S&P500特別股指數單日僅小跌0.21%，再次突顯其耐震特性。分析師指出，美股多頭走了9年，吸引大量資金追逐報酬，隨股市來到高檔，能分散風險並提升投資效率的特別股也成為國際資金熱門標的。統計過去10年全球特別股ETF規模年複合成長率高達六成，去年規模更創新高，預期今年將持續吸金。

目前國內已有二檔特別股基金、一檔特別股ETF發行，看好特別股自去年第4季修正至今，價格已來到近五年相對低點，富蘭克林華美特別股收益基金今日展開募集，並以重視稅後收益率、配置不追隨指數、核心與戰術策略等三大訴求搶市。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，特別股的投資價值，除了股利配發固定外，資本利得也是特別股另一個機會點。有別於一般固定收益商品買進並持有的策略，富蘭克林華美特別股收益基金採取核心與戰術配置的動態調整策略，更能適應投資環境週期變化。

余冠廷表示，核心部位以大型藍籌企業為主，此類企業基本面穩健、特別股息配發能力相當強，可提供相對穩定的收益來源；戰術配置則聚焦在被市場低估或因負面事件短線超賣的企業，爭取超額報酬。

檢視國內已發行的特別股基金，雖然都強調高息、耐震，但產品設計仍有極大的差異。理財專家分析，由於金融產業占全球特別股市場比重約7成，只要佈局策略高度追蹤標普美國特別股指數，其產業配置均可能過度集中於金融業。因此，富蘭克林華美特別股收益基金特別強調佈局非周期性產業，分散風險並增強攻擊力。彭博資訊統計，過去10年非金融特別股累積報酬率為130%，表現優於金融特別股的96%。