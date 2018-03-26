內資掌櫃 生技重獲青睞

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2018-03-26 09:01聯合新聞網 理財周刊

國民黨立委曾銘宗質疑，行政院訂出台股新增30家台股納入MSCI成分股的目標，是畫...
國民黨立委曾銘宗質疑，行政院訂出台股新增30家台股納入MSCI成分股的目標，是畫在天空中。記者孫中英／攝影。 孫中英
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