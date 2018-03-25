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股海自由行／大國博弈 電子族群警戒

2018-03-25 04:06經濟日報 陳豊丰

美國總統川普針對中國再推懲罰性關稅，導致美國股市再度出現動盪，回吐近期的反彈幅度。

隨著年底的期中選舉時間逼近，兌現選票、擁抱選民的壓力升溫，成為川普近期施政的首選項目，卻也成為干擾投資人的雜音，預料未來幾周美中之間將就貿易議題持續出招，內容包括：美國貿易代表署的關稅品項清單、301調查報告結果，中國政府反制的回應以及是否派出代表團前往斡旋等，將左右未來兩周國際股市的發展，短期動盪難免。

依目前所知，美國的關稅增加主要集中在中國進口航空航太、信息通信技術和機械產業，投資人假設美國品牌將被豁免，而美國品牌是台灣的主要客戶，這就是為什麼23日的台股比其他亞洲國家強的原因。

中美貿易摩擦後續如何演變，現在無法定論，如果演變成一場大規模的貿易戰，恐怕除了電信股外，無法確定安全的避風港，在最壞情況下，美國可能對更多主要中國進口產品提高關稅，例如家具、紡織品、皮革、服裝和金屬，而中國也可能提高美國主要進口產品，如運輸設備、電腦和電子產品、農產品、化學品、石油和天然氣、電子零件的關稅。

以台灣在供應鏈的角色考量，電腦電子產品為關注焦點，以蘋果為例，中國占其全球銷售額不斷提升，上季已達18%，為相當重要的市場，蘋果是全球市值最大的企業，對美國的重要性不言可喻，對台灣公司甚至中國廠商，都會有間接影響。

就整體貿易戰全面爆發對整體市場的影響觀之，1. 美元：貿易戰勢必導致全球貿易量衰退、金融市場動盪，在美元流動性緊俏及避險情緒急遽升溫，有利於美元止跌回升；2.美債：市場避險情緒升溫，推升美國公債價格，長天期殖利率可望下修；3.農產品：中國對美國農產品施以報復，導致農產品出口受阻，美國農產品供給過剩，相關期貨價格將下跌，相反的，中國或將轉向澳洲、巴西、阿根廷等國家採購，是潛在受惠的市場；4.原油：貿易戰導致全球經濟成長放緩，需求放緩恐拖累油價走弱。

經濟基本面的部分，2月經濟數據陸續發布，再度印證景氣動能較上季放緩。其中，美國銷售面的狀況不理想，零售銷售連三降、核心銷售亦放緩，成長幅度僅去年第4季的一半；數據顯示首季的投資動能略微降溫，無論從資本財接單、出貨乃至於生產，成長力道都不如去年下半年強勁。

所幸，美國聯準會注意到近期金融市場的動盪乃至於首季景氣放緩的格局，決議升息1碼，但維持緩步升息的政策基調，料將有助於緩和投資人的不安情緒；此外，先前大幅反彈的公債殖利率，過去幾周已經轉為橫向整理格局，隨著今年的貨幣政策方向大致底定，長期投資性買盤有望進駐，長天期殖利率極可能略為下修，來自利率上揚的負面影響亦可望降低。

首季景氣放緩的格局，與近期股市的劇烈震盪兩相呼應，反映先前投資人過度樂觀的修正。預料進入4月後，擺脫假期及寒冬等因素的干擾，後續景氣走向可望趨於明朗，4月初陸續發布的經濟數據可望正確反應景氣趨勢，配合4月中旬起跑的首季美股財報，亦將證明先前投資人的樂觀預測是否成真，有助於釐清市場的趨勢。（作者是元大投顧總經理）

關稅殖利率
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