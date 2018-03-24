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鴻海小股東注意 申購FII開戶服務倒數計時

2018-03-24 15:50經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）將於大陸A股掛牌，由於鴻海小股東熱烈反映有意參予申購抽籤，鴻海董事長郭台銘親自督辦並委請專業機構「普華商務法律事務所」代為協助小股東，據了解，相關開戶服務將截止，扣除周末休假，服務將在下周二下班後截止。

普華商務法律事務所訊息顯示，此次鴻海股東的開戶服務期限，將從23日（周五）開始三個工作日，至27日（周二）下班截止，服務時間為每天早上9時到下午17時。

電話號碼為：（02）2729-5200

鴻海股東富士康
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