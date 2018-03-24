貿易戰避亂流 優選五族群

2018-03-24 00:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



美中貿易戰開打，台股昨（23）日雖大跌百點，跌幅卻居亞股最輕，且美股電子盤跌勢有收斂跡象。法人指出，若看好短線反彈，可押美亞股正2 ETF、認購權證，反之若要避開貿易戰風險，宜挑高股息、內需等五大類股，搭配避險類ETF或認售權證。

永豐期貨副總經理廖祿民指出，台股昨日波動擴大，但影響力最大的外資只賣超61億元，選擇權加碼買權數也高於賣權，不排除短線大跌後反彈。投資人若積極看好，可押寶連結指數的槓桿ETF、認購權證或做多期貨。

技術架構來看，目前台股跌破季線10,850點，但月季線扣抵低點上彎，下方半年線、年線支撐也強，若看好中長期行情、卻擔憂短期波動，大慶投顧總經理賴建承及元大投顧資深副總經理杜富蓉均建議，個股布局可避開較高風險的電子出口股，挑中概、內需、汽車、轉機、高殖利率等五大族群，搭配避險類日圓、VIX、債券ETF或認售權證保險。

杜富蓉表示，電子廠生產全球化，多與美國或大陸市場密切關聯，如手機零組件、面板、電腦等，半成品出口至大陸，屆時美國課徵高關稅，供應鏈可能被迫與其他廠商分攤成本，對台系代工廠不利。

但中概餐飲、電信、消費等內需、汽車零組件，具轉機性的生技、挖礦、人工智慧（AI）族群，較不受貿易戰衝擊，帶動昨日麗嬰房、美食-KY、和大等個股表態。高殖利率股擁股利保護，加上第2季起進入除權息高峰，昨日包括遠見、潤泰全、聯強、台塑等指標股也逆勢收漲。