親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

貿易戰避亂流 優選五族群

2018-03-24 00:18經濟日報 記者趙于萱／台北報導

美中貿易戰開打，台股昨（23）日雖大跌百點，跌幅卻居亞股最輕，且美股電子盤跌勢有收斂跡象。法人指出，若看好短線反彈，可押美亞股正2 ETF、認購權證，反之若要避開貿易戰風險，宜挑高股息、內需等五大類股，搭配避險類ETF或認售權證

永豐期貨副總經理廖祿民指出，台股昨日波動擴大，但影響力最大的外資只賣超61億元，選擇權加碼買權數也高於賣權，不排除短線大跌後反彈。投資人若積極看好，可押寶連結指數的槓桿ETF、認購權證或做多期貨。

技術架構來看，目前台股跌破季線10,850點，但月季線扣抵低點上彎，下方半年線、年線支撐也強，若看好中長期行情、卻擔憂短期波動，大慶投顧總經理賴建承及元大投顧資深副總經理杜富蓉均建議，個股布局可避開較高風險的電子出口股，挑中概、內需、汽車、轉機、高殖利率等五大族群，搭配避險類日圓、VIX、債券ETF或認售權證保險。

杜富蓉表示，電子廠生產全球化，多與美國或大陸市場密切關聯，如手機零組件、面板、電腦等，半成品出口至大陸，屆時美國課徵高關稅，供應鏈可能被迫與其他廠商分攤成本，對台系代工廠不利。

但中概餐飲、電信、消費等內需、汽車零組件，具轉機性的生技、挖礦、人工智慧（AI）族群，較不受貿易戰衝擊，帶動昨日麗嬰房、美食-KY、和大等個股表態。高殖利率股擁股利保護，加上第2季起進入除權息高峰，昨日包括遠見、潤泰全、聯強、台塑等指標股也逆勢收漲。

認售權證高殖利率ETF
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

13檔貿易戰避險股 穩當

2018-03-24 00:10

美中貿易戰未明朗 台股情緒受影響

2018-03-23 19:37

中美貿易戰、全球股市狂瀉 台股收跌182點

2018-03-23 13:38

貿易戰疑慮升溫 美債ETF迎來避險需求

2018-03-23 12:04

台股為何如此抗跌？ 法人：本土資金加持

2018-03-23 11:48

永豐金董事會 通過設置兩大公司治理委員會

2018-03-23 19:36

大戶吃貨股輕鬆找！ 21檔買進鍾情股閃亮出列

2018-03-23 16:55

蘋概股強勢回歸 新機點火誰最有料？

2018-03-23 16:53

貿易大戰掃到半導體 台積電盤中重挫近3％

2018-03-23 12:02

鴻海：有意願到陸、港開戶的股東 可打這支專線

2018-03-22 23:25

霹靂大股東涉嫌內線交易 公司說話了

2018-03-23 18:09

霹靂大股東涉嫌內線交易 調查局約談中信創投總經理

2018-03-23 17:32

證交所登陸 向台商招手

2018-03-23 14:45

利差效益浮現 金融股放長線釣大魚

2018-03-23 14:45

申購FII 小股東可由港帳戶參與

2018-03-23 14:45

先進光擬辦私募 否認大立光入股傳聞

2018-03-23 12:20

黃文清：國內財報數字及外資動向影響台股走勢

2018-03-23 12:00

矽品4月18日下市 每股可獲51.2元收購金

2018-03-23 10:55

法人：升息循環延續 金融業利差擴大效益浮現

2018-03-23 10:47

資金轉向內需金融股

2018-03-23 00:59

台股遭雙利空夾擊 金管會11措施應對

2018-03-23 00:56

無獲利公司掛牌 今年拚三家

2018-03-23 00:07

股市動能 M1B、M2轉黃金交叉

2018-03-23 00:07

就市論勢／被動元件 氣勢旺

2018-03-23 00:03

聯廣今上市 每股46元

2018-03-23 00:03

康和證：1,000元也能投資台積

2018-03-23 00:02

內外資換手股 抗震

2018-03-23 00:02

推動台商回台上市 證交所赴大陸福建招商

2018-03-22 21:15

內資選股思維 低價又有故事的飆股

2018-03-22 13:26

謝金河：台股兩岸三地最強勢

2018-03-22 13:20

逛好市多挑潛力股 金鑽獎得主的投資教戰準則

2018-03-22 10:48

除權息3段式獲利 高殖利率股操作切記口訣

2018-03-16 16:09

陸股長線活力旺 透過3管道在台也能賺很大

2018-03-16 16:07

指標股創新高 生醫產業春天來了嗎？

2018-03-16 08:49

米其林概念股 搶賺舌尖財

2018-03-16 08:47

T+A的狂熱 台股天蠶再變

2018-03-16 08:45

新入榜蘋概股 誰最看好？

2018-03-15 12:46

以股養老 台股大師杜金龍5招安心退休

2018-03-15 11:03

10元銅板股出頭天！ 2018誰將上演翻身傳奇？

2018-03-09 14:27
看更多

熱門文章

中美貿易戰一觸即發美股重挫 台股開盤大跌142點

2018-03-23 09:03

台股為何如此抗跌？ 法人：本土資金加持

2018-03-23 11:48

中美貿易戰、全球股市狂瀉 台股收跌182點

2018-03-23 13:38

明年入iPhone鏈 夏普擴產OLED 業成獨啃大單

2018-03-23 14:45

貿易大戰掃到半導體 台積電盤中重挫近3％

2018-03-23 12:02

聯廣上市首日大漲 啟動蜜月行情

2018-03-23 09:48

夏普擴產OLED攻蘋果 GIS獨家接單

2018-03-23 08:50

霹靂大股東涉嫌內線交易 公司說話了

2018-03-23 18:09

美中貿易戰風雨欲來 台股一度重挫逾200點

2018-03-23 11:40

中華電信 將處分精測1500張

2018-03-23 19:39

雄獅去年營收獲利雙創新高 擬發股息5.2元

2018-03-23 10:02

利差效益浮現 金融股放長線釣大魚

2018-03-23 14:45

遭歐盟裁罰 禾伸堂：罰金已提列財報

2018-03-23 09:46

美股暴跌、夜盤爆量 專家：布局宜慎

2018-03-23 14:45

矽品4月18日下市 每股可獲51.2元收購金

2018-03-23 10:55

台積電、聯發科重挫 半導體股應聲倒

2018-03-23 14:45

貿易戰席捲台股 富邦VIX、元大台灣50反1衝大量

2018-03-23 10:54

百略、撼訊量增逆勢走揚 領軍抗空頭

2018-03-23 11:42

憂中美貿易戰開打 台股難脫震盪

2018-03-23 09:11

先進光擬辦私募 否認大立光入股傳聞

2018-03-23 12:20

美中貿易戰未明朗 台股情緒受影響

2018-03-23 19:37

麗嬰房轉盈 發動漲勢

2018-03-23 14:45

申購FII 小股東可由港帳戶參與

2018-03-23 14:45

友達擬配發1.5元現金股利

2018-03-23 22:55

永豐金董事會 通過設置兩大公司治理委員會

2018-03-23 19:36

霹靂大股東涉嫌內線交易 調查局約談中信創投總經理

2018-03-23 17:32

業績題材加持 百略、撼訊逆勢揚

2018-03-23 14:45

受惠AI及HPC趨勢發展 法人看晶心科今年營運樂觀

2018-03-23 18:11

貿易戰疑慮升溫 美債ETF迎來避險需求

2018-03-23 12:04

現金股利／中美晶發3元 台勝科2.08元

2018-03-23 14:45

台股電子光學股跌幅重 法人：謹慎應對

2018-03-23 14:30

貿易戰驚心！台指期挫256點

2018-03-23 14:45

先進光拿下耀崴6成股權

2018-03-23 14:45

聯廣 蜜月行情啟動

2018-03-23 14:45

貿聯 盤勢開低走高

2018-03-23 14:45

雄獅去年EPS 6.5元 配息5.2元

2018-03-23 14:45

威剛董事會決議 去年度擬配發6元現金股利

2018-03-23 16:21

雄獅去年EPS、配息雙創新高 首季營運續看俏

2018-03-23 10:49

法人：升息循環延續 金融業利差擴大效益浮現

2018-03-23 10:47

奇力新、台灣50反1、上銀 認購最燒

2018-03-23 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top