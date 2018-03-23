友達擬配發1.5元現金股利

2018-03-23 22:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



友達董事會今日決議2017年盈餘分配案，將發放現金股利1.5元，創2013年以來新高，2017年的盈餘配發率約44.6%，以該公司今天收盤價13.55元計算，現金股息殖利率約11.1%。

友達今天也公告，將在9.5億股額度內，辦理現增、私募、ADR，以及私募的海內外可轉換公司債等籌資方式，主要是備而不用。

友達2017年全年合併營收3,410.3億元，年增3.6%，稅後純益為323.6億元，每股純益為3.36元。友達2015、2016年每股純益分別為0.51元、0.81元，每股配息0.35元、0.56元，盈餘配發率達68%。

展望2018年景氣，友達董事長彭（又又）浪之前表示，以中國廠設廠速度，明後年面板供過於求將會是新常態，因應外界挑戰，友達擬定三大策略，包括追求最適規模、價值轉型與技術創新。

友達說，2018年雖然中國有8.6代線以及新的10.5代線開出，但這些廠商都是新手，又是這麼大的世代廠，學習曲線時間會比較長，合理估算2018年供給增加約6%至8%，供需大致平衡，若學習曲線不如預期，供給可能還會更緊一點。

另外，友達一直強調價值轉型，目前利基性產品比重已達50%，2018年來自於車用電子更將佔營收10%以上；有鑒於硬體價值逐漸遭到侵蝕，友達重心逐步轉向軟硬體整合上，提供客戶完整解決方案，從上游開始往下游走。

同時，技術創新也一直是友達領先其他競爭同業的優勢之一，除找出OLED最適應用產品外，在mini LED、Micro LED也將投注資源做出先發優勢。

友達說，現在是友達十年來體質最好的時候，淨負債比降至4%以下，股東權益報酬率回到兩位數達16.6%，還會不斷往上，這些都是友達競爭力展現，也提供友達堅強後盾面對未來挑戰。