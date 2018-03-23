日月光結合兩大智庫 砸上億導入智慧電網

2018-03-23 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



日月光集團追求穩定綠色能源，今（23）日宣布攜手中華經濟研究院、台灣經濟研究院兩大智庫，展開為期兩年合作，研究半導體產業如何加速落實「智慧電網」的建置，日月光集團並計畫明年於高雄廠導入智慧電網，屆時將可降低尖峰時段電力需求５至10%，進而回饋政府減少供電，初估整體經費達到上億元，為國內科技業首家建置智慧電網即時需量反應制度與回饋機制。

電力為支持台灣經濟產業發展主要動力，而近期國內供電是否充足與穩定的諸多問題，引起主會上的高度關注與討論，同時也引來國際間供應鏈的關心。而智慧電網的有效建置，不僅可節電，還能增進企業有效率的配電，幫助政府實現電力政策，提升能源使用效率。

日月光集團表示，邀請兩大智庫共同建置智慧電網，中經院將提出國際間製造業智慧電網的運用、效益與相關議題分析，以及研究企業導入智慧電網商業模式決策建議等。台經院則是技術面協助，包括推動高科技產業參與智慧電網機制設計與示範驗證計畫，以及規劃「推動與驗證需量反應制度與回饋機制」，以更智慧方式面對未來缺電風險，創造產業與電力公司雙贏。

日月光集團指出，集團將依研究成果，後續投入資本，建設區域電網、能源管理系統及儲能設施裝置，初估整體投資約上億元。預計明年在高雄廠區即可啟動導入智慧電網，除了集團能源成本可降低外，同時可降低國內電力尖峰需求，盡一份企業社會責任，達到永續發展的目標。

日月光智慧電網特色為「30分鐘以內需量反應技術」，導入雙向資訊交換機制，蒐集供應端及用戶端的電力使用資訊，建置智慧化的整合型電力網路，以調整電力的生產及輸配；也就是說，透過雙向資訊，可全面掌控廠區內用電狀況，如果發生用電吃緊，可在30分鐘內緊急抑低整廠5~10%電力需求量，以強化穩定電力供應機制，進而回饋到政府端，減少輸出供電。

日月光集團與日月光文教基金會今天舉辦「劃時代節電的實踐、 智慧電網委託研究案簽約儀式記者會」，在經濟部次長龔明鑫、經濟部加工出口區管理處長黃文谷等貴賓見證下，由集團財務長董宏思、基金會執行長汪渡村、中華經濟研究院長吳中書、台灣經濟研究院長林建甫與台灣永續供應協會理事長賴樹鑫，共同簽署「智慧電網委託研究合作備忘錄」，投入二年2,000萬元進行研究規劃。