親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台塑化錯帳事件
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

國人在台灣就可入境美國？桃機：別想買免稅商品了

「我只收了1億...」讓李明博落難的國安費貪腐案

矽品4月18日下市 每股可獲51.2元收購金

2018-03-23 10:55經濟日報 記者林超熙╱即時報導

矽品（2325）隨著日矽併即將於4月17日為最後交易日，新命名為日月光控股公司訂於4月30日於台灣與美國ADR重新掛牌上市交易，矽品股票也將於4月18日正式下市，持有矽品股票的股東可望於5月間，獲得日月光集團以每股51.2元全部收購，是以投資人在矽品股票尚未下市前，50.9元之下買進者，在扣除證交稅後參與被日月光集團收購，仍有小幅盈利；因此，在此利基支撐下，今天不畏美股與台股的重挫衝擊，仍吸引想進場套利的市場資金轉進，成為盤面相對抗跌的資金避風港。

矽品日月光
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

內外資換手股 抗震

2018-03-23 00:02

台股遭雙利空夾擊 金管會11措施應對

2018-03-23 00:56

股市動能 M1B、M2轉黃金交叉

2018-03-23 00:07

資金轉向內需金融股

2018-03-23 00:59

無獲利公司掛牌 今年拚三家

2018-03-23 00:07

就市論勢／被動元件 氣勢旺

2018-03-23 00:03

聯廣今上市 每股46元

2018-03-23 00:03

康和證：1,000元也能投資台積

2018-03-23 00:02

推動台商回台上市 證交所赴大陸福建招商

2018-03-22 21:15

日矽併將掛牌 日月光攻高

2018-03-22 14:21

統一投信看好Q2台股走勢

2018-03-22 14:21

業績升火 敦南今年車用倍增造勢

2018-03-22 14:21

分析師：台股支撐、壓力點 落在半年線與前高附近

2018-03-22 13:36

內資選股思維 低價又有故事的飆股

2018-03-22 13:26

謝金河：台股兩岸三地最強勢

2018-03-22 13:20

樺福投資三信銀讓大股東審查制崩解 委託書徵求將從嚴

2018-03-22 12:28

廣告龍頭聯廣明上市 每股46元

2018-03-22 12:12

被動元件夯！國巨飆天價 信昌電、華新科漲停

2018-03-22 11:31

投顧：汽車售後零組件產業 3月營收表現普遍回溫

2018-03-22 11:11

統一投信 看好第2季台股走勢

2018-03-22 11:05

立委爆料 行政院研擬廢除委託書

2018-03-22 10:55

聯廣23日每股46元掛牌上市 國泰證主辦

2018-03-22 10:54

逛好市多挑潛力股 金鑽獎得主的投資教戰準則

2018-03-22 10:48

資金平穩業績預警向好 A股有看頭

2018-03-22 10:44

外資溢價收購百略 開盤13萬張進場搶不到

2018-03-22 09:44

Fed升息 台股補漲與否受矚

2018-03-22 09:30

除權息3段式獲利 高殖利率股操作切記口訣

2018-03-16 16:09

陸股長線活力旺 透過3管道在台也能賺很大

2018-03-16 16:07

指標股創新高 生醫產業春天來了嗎？

2018-03-16 08:49

米其林概念股 搶賺舌尖財

2018-03-16 08:47

T+A的狂熱 台股天蠶再變

2018-03-16 08:45

新入榜蘋概股 誰最看好？

2018-03-15 12:46

以股養老 台股大師杜金龍5招安心退休

2018-03-15 11:03

搶反彈！ 投資戰略技巧 心中默數1、2、3

2018-03-12 11:51

10元銅板股出頭天！ 2018誰將上演翻身傳奇？

2018-03-09 14:27

謝金河：土狗年瞄準漲價股！

2018-03-08 12:36

超跌才有暴利可圖的蘋概股

2018-03-01 11:41
看更多

熱門文章

台股遭雙利空夾擊 金管會11措施應對

2018-03-23 00:56

中美貿易戰一觸即發美股重挫 台股開盤大跌142點

2018-03-23 09:03

錯帳延燒 台塑化跳空漲停

2018-03-22 14:21

Switch賣翻 旺宏獲利飆

2018-03-23 00:03

內外資換手股 抗震

2018-03-23 00:02

鴻海：有意願到陸、港開戶的股東 可打這支專線

2018-03-22 23:25

FII掛牌能不能買？陸操盤手：小心「爆炒」風險

2018-03-22 16:17

廣告龍頭聯廣明上市 每股46元

2018-03-22 12:12

藥華新藥拚明年在美上市

2018-03-23 01:25

AI區塊鏈…撼訊下個淘金區

2018-03-23 00:03

股市動能 M1B、M2轉黃金交叉

2018-03-23 00:07

日矽併將掛牌 日月光攻高

2018-03-22 14:21

面板需求旺 聯詠勁揚

2018-03-22 14:21

上銀報喜 去年獲利倍增

2018-03-23 00:13

資金轉向內需金融股

2018-03-23 00:59

明泰四路並進 營運衝

2018-03-23 00:03

台塑配息5.7元 七年高點

2018-03-23 01:26

創意擁題材 營收進補

2018-03-23 00:03

無獲利公司掛牌 今年拚三家

2018-03-23 00:07

華航去年獲利增近四倍

2018-03-23 01:26

樺福投資三信銀讓大股東審查制崩解 委託書徵求將從嚴

2018-03-22 12:28

日矽併控股公司4月30日掛牌 日月光高低震盪加劇

2018-03-22 13:30

收購利多 百略10萬張買不到

2018-03-22 14:21

撼訊發6元股利 後市俏

2018-03-23 00:03

減資+股利 仲琦每股配發2.2元

2018-03-23 00:03

威剛南向 搶攻電動車

2018-03-23 00:03

客貨運暢旺 華航去年本業獲利增近四倍

2018-03-22 22:30

時代百貨獲利動能佳 統一超再添小金雞

2018-03-23 00:03

法巴證錯帳 回補台塑化

2018-03-23 00:03

卜蜂拚成長 資本支出倍增

2018-03-22 14:21

為升強攻毫米波雷達 股價29個月波段高

2018-03-22 13:09

興富發配現金3.5元 殖利率7.7%

2018-03-23 00:03

盟立去年EPS2.15元 訂單滿手

2018-03-23 00:03

精華大手筆 配息25元

2018-03-23 00:03

分析師：台股支撐、壓力點 落在半年線與前高附近

2018-03-22 13:36

就市論勢／被動元件 氣勢旺

2018-03-23 00:03

憂中美貿易戰開打 台股難脫震盪

2018-03-23 09:11

統一投信看好Q2台股走勢

2018-03-22 14:21

夏普擴產OLED攻蘋果 GIS獨家接單

2018-03-23 08:50

重議權利金 藥華為股東爭利

2018-03-23 01:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top