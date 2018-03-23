貿易戰席捲台股 富邦VIX、元大台灣50反1衝大量

2018-03-23 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



中美貿易戰升溫，台股今日開盤大跌百點，ETF交易再度升溫，除了連結「恐慌指數」VIX期貨的富邦VIX（00677U）逆勢大漲14%、第一小時衝出7.6萬張大量，陸股熱門的元大滬深300正2也爆出低接買盤、突破15萬張。

截至十點半左右，包括元大滬深300正2、富邦VIX、元大台灣50反1、富邦上証正2、國泰中國A50正2，全數衝出2萬張大量，漲幅最大仍是市場情緒最敏感的富邦VIX，開盤大漲13%，成交量逼近10萬張，元大台灣50反1也有1.5%漲幅、成交量增至8萬張。至於元大滬深300正2、富邦上証正2、國泰中國A50正2下跌5.8%-6%，排行所有ETF跌幅十大，量能有2.1-15萬張不等。

富邦VIX ETF經理人楊邦珩表示，VIX指數本周開始受聯準會（Fed）、中美貿易戰升溫，逐步在15附近打底，標普500指數十一大類股也在近期出現相關性明顯提升，盤勢波動放大，不意外貿易戰消息一出，VIX大漲。