推動台商回台上市 證交所赴福建招商

2018-03-23 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



為增進中國大陸台商對台灣資本市場的瞭解及促進雙方交流，證交所與凱基證券、勤業眾信聯合會計師事務所、建業法律事務所合作，於日前在中國大陸福州市共同舉辦「前進台灣資本市場說明會」，以推動台商回台上市，擴大台灣資本市場規模，本次招商由證交所林長慶副總經理帶隊，透過證交所與中介機構之解說及意見交流，讓台商更瞭解台灣資本市場之優勢，總計吸引當地逾30家有意上市台商企業踴躍參加。

證交所林長慶副總經理表示，近期部分台商為發展中國大陸內需市場、取得當地資金與業者信賴，選擇赴陸上市，然實際上並非所有產業均為陸股資金矚目焦點，企業應選擇最適合自己體質的資本市場。隨近期陸股市場IPO趨於常態化，本益比表現持續修正，高本益比不再為長期現象。企業選擇上市地尚須綜合考量其他因素，台灣資本市場外國企業交易活絡、本益比穩健，具備成熟健全之政策法令、明確穩定之審查時程、多元化之產業組成，且未就募資時程設限，企業可視需求彈性安排，所募資金得全球運用、上市後限售期規範明確，並能協助企業建立制度、永續發展，為中小臺資企業上市市場之優質選擇。

截至2018年度2月底為止，已有70家第一上市公司在台掛牌，其中逾八成為台商，近九成之主要營運地位於中國大陸，產業分佈涵蓋範圍相當多元，由傳產至高科技產業都有。以上市後表現來看，全體第一上市公司平均本益比為19.60倍，年化成交值週轉率為225.69%，交易活絡。部分營運績優個股如亞德客-KY更獲得投資人高度肯定，市值自上市後一路攀升，更躋身為MSCI標準型指數成分股，顯見在台灣掛牌的第一上市公司受投資人青睞，台灣資本市場作為企業上市籌資之平臺，不僅可協助企業擴大營運、穩健成長，亦可提供投資人更多投資標的、共享企業成功果實，創造雙贏。

證交所對台商回台上市政策一直都秉持開放的態度，近期已有鼎炫-KY、動力-KY及凱羿-KY等中國大陸台商來台上市，未來仍以中國大陸台商為大宗。