台灣50反1、奇力新 盤中認購靓

2018-03-23 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳映璠 ╱即時報導



美國總統川普今日凌晨簽署總統備忘錄，指示美國貿易代表署（USTR）針對中國大陸輸美產品提高關稅，市場擔心觸發美中貿易戰，昨日歐美股市相繼大跌，美股三大指數大跌逾2%，其中道瓊工業指數大跌724點，跌幅達2.93%；歐洲股市普遍下跌逾1%，泛歐Stoxx 600指數終場下跌1.6%。

受貿易戰隱憂壟罩，台股今日開盤大跌142點，以10,863.67點開出，早盤跌幅達1.46%。亞股同樣受貿易戰開打影響，普遍下跌，其中香港恆生指數盤中大跌逾800點，跌幅達2.8%；日股早盤亦重挫747點，跌幅近3.5%；其餘包括上証指數、韓國綜合股價指數跌幅皆逾2%。

權證市場方面，早盤量大認購權證包括T50反1中信78購01（064349），成交量達5,200張；奇力新統一78購01（069361）、信昌電統一78購01（734691），早盤成交量超過3千張。

被動元件缺貨及漲價效應再起，帶動族群股價、業績雙雙創高。奇力新（2456）為晶片電阻廠，今年一體成型功率電感產量持續擴增，旗下子公司旺詮（2437）電阻產品也因缺貨價漲，奇力新前二月營收達19.22億元，年增6.9%。