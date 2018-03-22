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貿聯-KY看好電動車後市 不排除併購車用同業

2018-03-22 23:02經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

貿聯-KY董事長梁華哲指出，今年貿聯-KY聚焦資訊、車用及智慧電器三大產品線，其中車用部分，今年持續擴大車用線束，並開發多項車用產品，如：可攜式電動車供電設備、車用充電裝置、車用無線充電裝置，或是ADAS、自動駕駛訊號線材等，積極爭取國際車廠合作機會，未來不排除透過併購方式，以提升技術能力、產業規模及切入客戶供應鏈，預期今年三大產品線整體營運可望成長20%。

貿聯自動駕駛電動車
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