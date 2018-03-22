股債基金都失血 股債混合型基金連續吸金14個月

2018-03-22 19:32 經濟日報 記者張瀞文╱即時報導



晨星（Morningstar）指出，美國股市震盪，投資人趨於保守，資金流出股票與債券基金，轉向貨幣型基金，但股債混合型基金仍連續吸金14個月。

今年元月全球股市延續去年的多頭行情，但在2月初，美國道瓊指數在一周內有兩天大跌千點，引發全球股市大跌。之後美股雖然再度反彈，但受到政策與政治面因素衝擊而震盪加大，影響投資人持有純股票與純債券基金的意願。

晨星統計，就基金類型來說，在台灣核備銷售的基金中，今年2月以貨幣市場基金吸金約新台幣260億元最多，其次是股債混合型基金的258億元。相反的，不論是股票型或債券型基金，單月失血都有約920億元。

就單一基金來說，2月以歐義銳榮靈活策略入息基金最熱銷，在全球各地共淨銷售約115億元。這檔基金投資歐洲股債資產，在歐洲熱賣，在台灣的接受度仍有待提升。

2月銷售亞軍是施羅德2024年到期新興市場主權債券基金，這檔基金是2月在台灣的新募集基金，在台灣吸金近106億元，創同類型基金的新高，也反映台灣投資人對於這類型基金的熱情。

安聯收益成長基金則是2月銷售季軍，單月進帳81億元，去年全球淨流入1,855億元，高居全年熱銷榜第一名。台灣投資人對這檔基金也很捧場，因此安聯投信再接再勵，近期將募集安聯收益成長多重資產基金，可以說是這檔基金的新台幣與人民幣版本。

另外，聯博新興市場多元收益基金、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金分列2月熱銷第四與第七名，分別淨吸金約80億、55億元，同樣在國內外都很受投資人歡迎。

在2月前十大熱賣基金中，有四檔是純股票型基金，即瑞銀中國精選股票基金、天達亞洲股票基金、施羅德新興亞洲基金、貝萊德亞洲巨龍基金，全都是亞股基金，反映投資人對亞股的信心強勁。