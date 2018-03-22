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分析師：台股支撐、壓力點 落在半年線與前高附近

2018-03-22 13:36經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

台股今早開高，外資券商昨日錯賣台塑化今（22）日回補，在電、金、傳齊步走揚下，一度大漲逾百點並攻克11,100點大關至最高11,120.20點，再創狗年新高價，惟盤中隨著台積電、大立光等權值股出現壓力由紅翻黑下，指數跟著收斂漲幅午盤後並進一步翻黑走跌。

康和證券策略分析師姚君達指出，在高檔量能不足下，較難突破前波高點，目前支撐、壓力點落在半年線與前高附近。

在關鍵數據方面，姚君達指出，川普即將公布貿易關稅細節，市場預期對歐盟及相關友好國家可望有豁免條件，不過針對中國則會加強壓力，每年所出口產品可能課徵範圍高達600億美元，另外在智慧財產權方面也有壓力。

另在技術面，姚君達分析，台股大箱型格局不變，技術面反彈接近11,000點，反彈幅度接近8%，但距離前波高檔位置11,270點僅2.5%上下，在高檔量能不足下，較難突破前波高點，支撐、壓力點落在半年線與前高附近。

對於後市觀盤重點，姚君達認為，美國聯準會最新利率會議，今年底維持三碼升息步調，不過在細節方面，屬於偏鷹派內容，將再今年年中調升年度升息目標，不過短期內貨幣政策收緊速度不致於過快，外部系統風險相對低。

不過大盤指數及OTC反彈幅度已大，目前電子產業僅上游矽晶圓、被動元件及二極體相對緊俏，下游終端需求，如iPhone、NB等電子產品需求平淡，僅挖礦相關的產業急單湧現，因此要大幅創高格局仍難。產業趨勢將是現階段操作重點，除矽晶圓、被動元件以外，挖礦相關的ASIC、固態電容、保護元件需求強勁，車用二極體、車用晶片測試相關公司。

矽晶圓台股
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