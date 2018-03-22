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Fed升息後美股多頭啟動 專家看好NASDAQ 100指數

2018-03-22 12:05經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

Fed今（22）日公布利率結果，如市場預期升息一碼，也並未增加升息次數。富邦投信指出，除非FOMC會後聲明偏鷹派，否則美股終將回歸升息背後隱含景氣好轉利多而走揚。

歷史經驗顯示，過去五次Fed升息循環期間，美股皆有亮眼表現，其中那斯達克（NASDAQ）100指數指數平均上漲50%，遠優於S&P 500指數的漲幅25%，至市場高點期間平均約17個月，顯示升息並非美股牛市終結，反而是另一次進場好時機。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，近期全球金融市場動盪加劇，反映兩大不確定因素干擾，市場觀望美國總統川普宣布鋼鋁進口關稅令的後續發展，雖美國升息已是板上釘釘，不過因股市價格早已反映，除非FOMC會後聲明今年升息次數由三次變為四次，否則美股終將回歸升息背後隱含景氣好轉利多而走揚。

廖崇文分析，Fed升息通常意味美國景氣強勁復甦，且預估今年企業獲利將達雙位數成長下，對美股影響將是短空長多，目前外資持續看好今年美股的後市，其中尤其看好NASDAQ-100指數的表現，是美國創新科技的代表，以市值計算權重，前十大權重成分股主要為高科技企業，權重最大的為Apple，另外包括Microsoft、Amazon、Facebook、Intel、Alphabet （Google母公司）等諸多知名公司，是美國新經濟概念的代表。

此外，NASDAQ-100指數產業分布集中在資訊技術、非日常生活消費品與醫療保健等產業，且指數成分股的盈餘增長，多數來自創新業務發展，成為整體經濟成長主要動能。

觀察過去1986、1988、1994、1999、2004年五次Fed升息循環期間，美股皆有亮眼的績效表現，S&P 500指數平均上漲25%，而NASDAQ-100指數平均上漲50%，漲幅是S&P 500指數的2倍，至市場高點期間平均約17個月，顯示Fed升息過後，美股多頭也啟動。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠分析，投資人宜留意VIX指數能否維持低檔狹幅波動，若維持，則指數可望再創新高；考量今年升息，美股又來到歷史高點，市場波動勢必加劇，建議投資人可採取多資產配置，納入債券、原物料部位，降低承受的風險。

歷次Fed升息後美股表現。 資料來源：富邦投信整理
歷次Fed升息後美股表現。 資料來源：富邦投信整理
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