就市論勢／記憶體高股息股 聚光

2018-03-22 00:04 經濟日報 謝晨彥（豐彥財經執行長）



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盤勢分析

美中貿易戰的煙硝味愈來愈重，美國總統川普針對中國進口商品提出課徵關稅的要求。除此之外，也拉攏各國一同針對中國進行經濟制裁，以獲得進口美國鋼鋁關稅的豁免權。

近期股市進入震盪整理，除了來自貿易戰的消息面因素外，另一件便是FOMC的會議結果，市場開始猜測聯準會今年是否會升息達四次之多，而非原先表定的三次。

反映在市場上，便是資金再次從美股ETF大量流出，美國2年期公債殖利率迅速攀升，為了避險而搶進美元卡位。

謝晨彥選記憶體高股息股 圖／經濟日報提供 分享 facebook

投資建議

周一的美股大跌，源自於臉書的資安調查，造成臉書當日出現6.8%的跌幅，拖累美國科技股連帶下跌。不過這波修正並未波及到亞洲市場，外資在台股現貨並無調節，且台幣匯率也沒有匯出，代表資金仍停留在台灣進行觀望。

雖然短線市場陷入觀望氛圍，指數多頭止步不前，但內資積極操作中小族群，選股不選市成為現在的操作主流。

而受到美中貿易戰的影響，通膨升溫的預期有增無減，公共事業部門將會成為投資人停留資金的去處，尤其是具備高股息或高現金殖利率的個股，都可以讓資金維持正向運轉。

另外，受惠於記憶體價格居高不下，且加密貨幣礦場換機需求，使記憶體產業成為時下最夯的族群。