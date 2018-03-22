親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

就市論勢／記憶體高股息股 聚光

2018-03-22 00:04經濟日報 謝晨彥（豐彥財經執行長）

報系資料照片
報系資料照片
分享

盤勢分析

美中貿易戰的煙硝味愈來愈重，美國總統川普針對中國進口商品提出課徵關稅的要求。除此之外，也拉攏各國一同針對中國進行經濟制裁，以獲得進口美國鋼鋁關稅的豁免權。

近期股市進入震盪整理，除了來自貿易戰的消息面因素外，另一件便是FOMC的會議結果，市場開始猜測聯準會今年是否會升息達四次之多，而非原先表定的三次。

反映在市場上，便是資金再次從美股ETF大量流出，美國2年期公債殖利率迅速攀升，為了避險而搶進美元卡位。

謝晨彥選記憶體高股息股 圖／經濟日報提供
謝晨彥選記憶體高股息股 圖／經濟日報提供
分享

投資建議

周一的美股大跌，源自於臉書的資安調查，造成臉書當日出現6.8%的跌幅，拖累美國科技股連帶下跌。不過這波修正並未波及到亞洲市場，外資在台股現貨並無調節，且台幣匯率也沒有匯出，代表資金仍停留在台灣進行觀望。

雖然短線市場陷入觀望氛圍，指數多頭止步不前，但內資積極操作中小族群，選股不選市成為現在的操作主流。

而受到美中貿易戰的影響，通膨升溫的預期有增無減，公共事業部門將會成為投資人停留資金的去處，尤其是具備高股息或高現金殖利率的個股，都可以讓資金維持正向運轉。

另外，受惠於記憶體價格居高不下，且加密貨幣礦場換機需求，使記憶體產業成為時下最夯的族群。

台幣匯率殖利率美股
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

外資回補股 反彈先鋒

2018-03-22 00:03

OPPO市占飆 供應鏈沾光

2018-03-22 00:03

蘋果加持 LED族群強勢

2018-03-22 00:03

台塑化暴跌 法巴證券系統bug錯帳金額約6.8億

2018-03-21 21:36

台塑化最後一盤急挫逾8% 證交所證實為巴黎證券錯帳

2018-03-21 19:44

台塑化尾盤下殺 證交所：確定法巴證券錯帳所致

2018-03-21 17:26

台塑化尾盤殺1.5萬張 法人：急換股買賣

2018-03-21 16:13

台塑化最後一盤重挫 懷疑尾盤錯帳交易

2018-03-21 14:50

被動元件大缺貨 光頡今年三度漲價

2018-03-21 14:39

3月21日／台股投資情報站

2018-03-21 14:37

跨國組合平衡基金 「穩」中求富

2018-03-21 14:37

陸瘋保健食品 葡萄王、大江看旺

2018-03-21 14:37

東森配現金股息4元 點紅燈

2018-03-21 14:37

生醫發燒 晟德帶量攻頂

2018-03-21 14:37

失守900元關／精測現增小股東 每張賠47萬

2018-03-21 14:37

開FII「籤」方 鴻海再延48小時

2018-03-21 14:37

台股殺尾撐微紅 櫃買盤中創近十年新高

2018-03-21 14:37

季底作帳 投信點火中小兵

2018-03-21 14:37

東森國際進帳億元股利 股價漲停創4年高

2018-03-21 13:31

台股高檔布局 可透過ETF基金進場

2018-03-21 13:04

聯發科營運回神 三大法人同步買超

2018-03-21 11:53

電阻原料漲不停！ 光頡宣布漲價 被動元件火力續旺

2018-03-21 11:42

高檔投資難？ 專家：台股ETF勝率高

2018-03-21 11:35

陸政策推動前景樂觀 法人：葡萄王、大江將受惠

2018-03-21 11:30

精測股后拱手讓人 小股東損失慘重

2018-03-21 10:45

台股短期觀望 聚焦國際變數

2018-03-21 08:46

Uber自駕撞死人 全球監管趨嚴…概念股有壓

2018-03-21 00:25

聯發科基本面回穩 外資狂敲

2018-03-21 00:22

雷科配1.8元現金股利

2018-03-21 00:02

光鋐董座洪水樹 解任

2018-03-21 00:02

致和證轉上櫃 承銷價9.06元

2018-03-21 00:02

投信加碼 中小股活躍

2018-03-21 00:02

高殖利率股 相對強勢

2018-03-21 00:02

就市論勢／高速運算、車電 動能強

2018-03-21 00:01

台銀去年培育三千金 今年再加1000億新增房貸

2018-03-20 22:32

台新金縮減董事 寶佳：有信心至少選上一席董事

2018-03-20 22:00

百略21日停牌 可能涉及重大併購

2018-03-20 20:30

國巨股價再創新高、挑戰500元 被動元件股還會漲多久？

2018-03-20 20:29

除權息3段式獲利 高殖利率股操作切記口訣

2018-03-16 16:09
看更多

熱門文章

台塑化最後一盤急跌9% 傳「對敲」沒成功

2018-03-21 14:22

台塑化尾盤下殺 證交所：確定法巴證券錯帳所致

2018-03-21 17:26

台塑化最後一盤大單急殺9% 台股微漲0.23點

2018-03-21 13:46

台塑化暴跌 法巴證券系統bug錯帳金額約6.8億

2018-03-21 21:36

台塑化尾盤殺1.5萬張 法人：急換股買賣

2018-03-21 16:13

台塑化最後一盤重挫 懷疑尾盤錯帳交易

2018-03-21 14:50

台塑化最後一盤急挫逾8% 證交所證實為巴黎證券錯帳

2018-03-21 19:44

宏達電Vive賺博弈財 股價盤中衝高

2018-03-21 12:14

被動元件大缺貨 光頡今年三度漲價

2018-03-21 14:39

電阻原料漲不停！ 光頡宣布漲價 被動元件火力續旺

2018-03-21 11:42

聯發科營運回神 三大法人同步買超

2018-03-21 11:53

精測股后拱手讓人 小股東損失慘重

2018-03-21 10:45

季底作帳 投信點火中小兵

2018-03-21 14:37

東森配現金股息4元 點紅燈

2018-03-21 14:37

Fed利率決策將公布...外資逆勢買超這些個股

2018-03-21 22:27

證交所聲明：法巴證券系統bug 錯殺台塑化

2018-03-21 20:20

宏碁去年獲利、股利 雙創七年新高

2018-03-21 18:51

MOSFET喊漲 大中、杰力歡慶

2018-03-21 14:37

陸瘋保健食品 葡萄王、大江看旺

2018-03-21 14:37

東森本業、東森購物同步傳喜訊 股價一度攻漲停

2018-03-21 10:53

東森國際進帳億元股利 股價漲停創4年高

2018-03-21 13:31

晶心科今年營運展望佳 股價上攻漲停

2018-03-21 10:27

失守900元關／精測現增小股東 每張賠47萬

2018-03-21 14:37

長榮航報喜 量能放大

2018-03-21 14:37

轉投資捷報頻傳 生醫股晟德股價一度攻頂

2018-03-21 11:58

生醫發燒 晟德帶量攻頂

2018-03-21 14:37

3月21日／台股投資情報站

2018-03-21 14:37

儒鴻聚陽營運看旺 帶動紡織股走揚

2018-03-21 12:00

元晶屏東模組廠 5月量產

2018-03-21 14:39

高檔投資難？ 專家：台股ETF勝率高

2018-03-21 11:35

精測股后拱手讓人 認購現增案小股東損失慘重

2018-03-21 11:00

晶片電阻漲聲再起 族群走勢強勁

2018-03-21 10:43

長榮航去年大賺配現金股利0.2元 股價漲

2018-03-21 10:26

開FII「籤」方 鴻海再延48小時

2018-03-21 14:37

三大法人 買超台股6.35億元

2018-03-21 15:51

信錦現金減資+股利配發 股東每股可領7.5元現金

2018-03-21 18:54

MOSFET缺貨題材熱 族群股價齊揚

2018-03-21 10:04

致新音圈馬達 今年出貨熱

2018-03-21 14:39

誠品生 拚增5據點

2018-03-21 14:39

儲祥生：OTC領先大盤創高 市場資金仍鍾情中小型股

2018-03-21 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top