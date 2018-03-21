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台塑化尾盤下殺 證交所：確定法巴證券錯帳所致

先機：市場輪動加劇 量化選股提升投組表現

2018-03-21 18:59經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

今（2018）年以來全球各市場表現輪動加劇，先機環球系列基金今（21）日舉行全球股市趨勢展望會，先機環球全球股票投資董事韋斯汀（Justin Wells）表示，維持靈活度、彈性投資是先機環球股票基金的核心特色，在變動的市場中保持彈性，沒有特定的投資風格限制，也沒有特定的產業限制，有助分散風險、參與各地投資機會，

今年截至3月15日止，拉丁美洲累積上漲7.78%表現最為強勁，MSCI新興市場及新興亞洲也祭出5%以上的報酬，美股SP500上漲2.76%；觀察近一周，全球股市普遍上漲，優異的經濟數據推升股市表現，日本與新興亞洲表現為佳。歐非中東與拉美受到政治風險所影響，表現較為疲軟。

韋斯汀（Justin Wells）表示，透過先機環球投資獨門的「市場環境分析與評估」，能評估即時市場環境，確認當前市場環境與市場氛圍 /風險分布，在當前的市場環境下，分析五項選股標準預期調整各項標準權重，以符合目前環境，不會因市場受到風吹草動，就形成非理性的調整。

政治風險影響當周表現，美股開高走低。美國總統川普表示，中國對美擁有龐大貿易順差(3,750億美元)，已要求北京當局著手改善，希望能縮減順差1,000億美元，投資人擔憂引發貿易戰。此外、美國總統川普宣布解除國務卿提勒森職務，而國務卿一職將由中情局局長龐歐接任，川普與提勒森在很多政務上的看法與相左，因此提勒森遭到撤換。

先機環球股票基金連續兩年獲得《指標》年度台灣基金大獎，先機環球股票基金持有超過500檔個股，先機環球股票基金，3個月、6個月、1年、2年、3年基金績效皆勝過基金基準指數及同類型基金平均。

先機環球全球股票投資董事韋斯汀（Justin Wells）表示，市場輪動加劇，以...
先機環球全球股票投資董事韋斯汀（Justin Wells）表示，市場輪動加劇，以量化選股提升投組表現。（照片提供：先機環球基金）
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