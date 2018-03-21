四維航減資補虧 今年獲利起飛

2018-03-21 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



散裝航商四維航21日公布去年財報，每股虧4.8元，並宣布減資34%彌補虧損。據估算，若今年未再虧損，每股淨值預估從去年底的11元提升至18元。四維航總經理周英朗表示，受惠散裝航運市場復甦，今年有很大機會轉虧為盈。

周英朗強調，去年對船舶進行資產重估，認列10.39億元的資產減損，導致每股虧損擴大至4.8元。不過，該認列的損失認列完，加上減資彌補虧損，財務結構將大幅改善，四維航營運今年將重新起飛，脫胎換骨。

四維航今天收在8.76元，跌0.08元。法人認為，減資後每股淨值提高，加上今年散裝市場復甦，由虧轉盈機會大，下半年股價有望站回票面。

據四維航公布的財報，去年稅後虧損21.55億元，每股虧4.8元，每股虧損金額較前年的2.58元擴大。

為改善財務結構，四維航宣布減資彌補虧損，減資比例約34%，減資後實收資本額由42.3億元降為27.9億元。

周英朗表示，今年目標是趁市場好轉之際改善體質，所以不會新增資本支出、引進新船，但會淘汰一些近20年8,000噸至1萬噸的老船。

周英朗指出，四維航正在營運的船有61艘，去年第3季到今年第1季有大量的船換約，換約後租金都有調漲以反映當前的運價。

周英朗強調，整體市場需求並未大幅增加，但供給明顯減少，且2019年壓艙水處理系統、2020年低硫等環保規定將陸續上路，不符規定的老船將被淘汰，故只要需求未變，供給持續減少，供需就會維持平衡。