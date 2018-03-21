台股高檔布局 可透過ETF基金進場

2018-03-21 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台股示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook 台股本波萬點行情見回不回，吸引不少空手的投資人躍躍欲試，卻又擔心高點進場風險。法人認為，若布局單一個股，短線或有評價偏高的可能；但如果透過台股ETF基金進場，藉由標的指數成分股的智能選股機制汰弱留強，即便高檔布局，無論單筆或定期定額，中長期繳出正報酬的機率都相當高。

舉臺灣工業菁英30指數為例，投資人若在2007年、2011年和2015年3次高點單筆投資，累計去年底的最終報酬率各有103%、88%和22%，換算年化報酬率分別為7.2%、9.6%和7.6%；而且如果不幸市場修正，淨值回復期平均介於14~17個月，表現都相當亮眼。

不僅單筆如此，定期定額成果同樣不凡，在上述3次高點進場，累計至去年底最終報酬率分別有89%、55%和24%，換算年化報酬率6.5%、6.6%和8.4%。

第一金臺灣工業菁英30ETF正向一倍基金經理人曾萬勝表示，每檔ETF基金都有追蹤的標的指數，該指數已經依據企業的獲利能力、財務體質、股利配發、市值、流動性等各項條件，評選出營運績效良好的資優股；而且，每隔一段時間會進行定審，也就是按上述條件，進行成分股的汰弱留強，以反映現況。

透過上述智能選股把關機制，持續不斷優化ETF標的指數，讓投資人在任何時點進場布局ETF基金，享有較高的勝出機率，輕鬆快速掌握股票的投資訣竅。

曾萬勝表示，台股自去年5月衝破萬點大關以來，行情即見回不回，呈現驚驚漲走勢。展望今年，雖然景氣溫和復甦，但面對美國升息提速，以及國際政經局勢暗潮洶湧、陰晴不定下，個股大漲大跌可能性提高，操作風險加大。因此建議透過台股ETF基金進場布局，降低操作風險、創造勝率。