台星科大單敲買 股價一度站上40元大關

2018-03-21 09:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



台星科（3265）拜前母公司新科金朋（STATS ChipPAC）被中國長電集團購併時，雙方簽署最低採購金額業務保障合約下，這兩年來因下單量未及合約最低標準，使得長電得對台星科付出補償金，去年即因補償金4.71億元的入帳，年報稅後純益7.27億元，每股稅後純益（EPS）5.34元，改寫歷史新高，決議配發1.3元現金股息。

法人看俏台星科未來營運爆發力，力挺其在12吋晶圓測試與台積電間的共同研發技術能力，今（21）日開盤後大單一波波敲進，消化前波39元套牢區後，放量走揚突破40元大關卡，再創二年10個月來新高價。