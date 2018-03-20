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證交所第1季主題式業績發表會 3月26日起登場

2018-03-20 10:28經濟日報 記者林超熙╱即時報導

證交所第1季主題式業績發表會，將自下周一（26日）正式登場，此次將舉辦三場「生技醫療產業」主題式業績發表會，共邀請八家上市公司參加，其中26日第一場發表會更邀請到生醫產業創新推動方案執行中心行政長林治華博士，針對生技醫療產業現況與展望進行專題演講。

證交所表示，本業績發表會除邀請國內三大法人、四大基金暨一般法人及證券商人員參加外，並開放媒體採訪，同時也歡迎投資大眾踴躍參與，採網路報名方式，請至證交所網站首頁頁面「關於證交所-新聞資訊-活動訊息」頁籤進行線上報名。

3月26日第一場與會的公司為麗豐-KY（4137）及全宇生技-KY（4148）。4月10日與會公司為寶齡富錦（1760）、國光生技（4142）及台耀（4746）。4月11日與會公司為承業醫（4164）、和康生技（1783）及訊映（4155）等。

麗豐-KY主要從事美容護膚品之研發、生產及銷售業務，以「克麗緹娜」為品牌，在中國大陸係相當具規模的美容連鎖企業。106年度合併營收32.91億元，106年度每股盈餘7.41元。

全宇生技-KY產品為微生物生化複合肥料，供給大型棕櫚樹種植企業，目前銷售市場擴及馬來西亞、菲律賓、印尼、越南與台灣等東南亞地區，是首家在馬來西亞採用有益微生物加入肥料之企業。106年前三季合併營收17.21億元，較去年同期成長3.30%，106年前三季每股盈餘4.31元。

寶齡富錦全力發展新藥研發、利基性學名藥、感染控制、檢測診斷及藥妝保健等事業，秉持永續經營方針積極拓展海外及大中華市場，達成國際化發展目標。106年前三季合併營收8.67億元，較去年同期成長22.04%，106年前三季每股盈餘1.12元。

國光生技為亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國FDA認證之流感疫苗製造公司，是台灣唯一符合最新PIC／S GMP規範之人用疫苗廠。產品有流感疫苗、破傷風類毒素、結核菌淨素，外銷歐洲、美國及中國。106年前三季合併營收3.51億元，較去年同期成長13.23％。

台耀從事原料藥與紫外線吸收劑的產銷以及委託研發代工服務。近期除投入下游藥品製劑服務外，並透過轉投資事業，佈局蛋白質藥品生產與新藥開發等具高度成長性之領域。106年度合併營收25.39億元，106年度每股盈餘2.62元。

承業醫之業務涵蓋放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科、外科／手術及醫院整體學科建設等領域，經由提供先進設備及技術支持，提升整體醫療品質；106年前三季合併營收14.99億元，較去年同期成長7.30％，106年前三季每股盈餘0.83元。

和康生技核心技術為膠原蛋白、玻尿酸以及磷酸鈣生物陶瓷等三種生物材料應用於生物醫材及保養品，是全球少數同時具有這三種生物材料技術與醫材產品的公司；106年前三季合併營收3.16億元，較去年同期成長36.29%，106年前三季每股盈餘0.18元。

訊映主係從事血糖儀及血糖測試片之產銷，以自有品牌（歐克血糖儀OKmeter）與合作品牌 （co-brand Prodigy）美國品牌銷售以及客戶貼牌行銷，銷售全球60餘國，超過100個客戶。106年前三季合併營收9.76億元，較去年同期成長32.70%，106年前三季每股盈餘1.57元。

生技營收

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