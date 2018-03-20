親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

越判越輕！趙建銘涉台開內線交易更四審改判3年

撞上超跑 賣腎也賠不起？ 一張紙可以拯救我們！

國泰調查：股市風險偏好續跌 未來半年資金恐壓抑

2018-03-20 10:26經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國泰金融集團今（20）日發布3月國民經濟信心調查結果，通膨預期上升與貿易戰衝擊，民眾對經濟信心與股市樂觀情緒同步小跌，尤其股市的風險偏好指數連續兩個月下滑至-2.7，顯示未來半年的資金行情恐受部分壓抑。

國泰金調查，3月經濟信心調查，有28.8%認為未來半年景氣維持不變占最多，但認為稍有變差的民眾也有28.6%，二者差距極微。

國泰經濟研究處協理陳欽奇表示，民眾對近期物價上漲的感受及預期指數同步明顯攀高，其中物價上漲預期指數創下2012年6月以來新高，來到88.9的位置。

在經濟信心轉趨保守且通膨預期上揚的氣氛籠罩下，整體消費意願也出現較明顯的下滑。3月民眾景氣現況與展望樂觀指數同步下跌，其中又以景氣展望樂觀指數下跌幅度較大，兩者六個月移動平均代表的趨勢值都有轉弱跡象，顯示民眾對於景氣復甦力道有轉趨保守之疑慮。

民眾對2018年平均經濟成長率的預期值僅2.17%，較主計總處的2.42%略偏保守，有62.4%的民眾認為今年通貨膨脹率會超過1.1%，平均預期值維持在1.33%，略高於主計總處的預估值1.21%。

受到貿易戰風險衝擊而波動、基本面信心轉弱及股市已處相對高點的壓抑下，股市樂觀情緒及風險偏好同步小幅下滑。3月民眾股市樂觀指數小跌至-16.4。

受到近期金融市場波動程度加大的影響，民眾風險偏好指數連續兩個月下滑至-2.7，顯示未來半年的資金行情恐受部分壓抑。

時事題部分，展望2018年，有超過四成（41.7%）民眾認為影響全球金融市場走勢的最主要原因是「美國升息步調與幅度」，其次是「中國經濟與金融體系穩定」的25%，而僅有11.5%民眾認為是近期備受市場關注的貿易爭端持續擴大風險。

有超過41.4%的民眾認為「美國升息步調與幅度」是影響2018年台股走勢的主要因素，相較於2016年底調查，多數(38.2%)民眾認為最重要因素是台灣財經政策動向，顯示目前民眾關注的風險重心已經由國內轉向美國。不過，仍有34%的民眾認為台灣經濟前景及政府政策才是主要原因。

這項調查於3月1日~3月7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共17,455份有效填答問卷。

國泰金美國升息

相關新聞

美股收黑 台股開盤下跌30.05點

2018-03-20 09:26

證交所第1季主題式業績發表會 3月26日起登場

2018-03-20 10:28

訊芯股價逆勢拉高翻紅 站穩季線關卡上

2018-03-20 10:10

法人看法正向 亞股可採定期定額布局

2018-03-20 10:08

政策紅利、利基型概念股 成大中華市場焦點

2018-03-20 10:08

麗清2月營收靚 股價逆勢漲

2018-03-20 09:53

榮剛私募現增保衛戰 開盤量價俱揚站上20元關卡

2018-03-20 09:50

辛耘去年獲利創新高 每股4.05元

2018-03-20 09:33

財部：當沖降稅政院立場不變 維持延三年…

2018-03-20 01:05

談當沖降稅 顧立雄：希望常態化

2018-03-20 01:04

生醫族群夯 題材熱炒

2018-03-20 00:53

精華深耕美日 下波搶灘大陸

2018-03-20 00:53

精華季季增產 拚當新千金

2018-03-20 00:50

精測被超車的三原因…

2018-03-20 00:50

股后大戰 精華擠下精測

2018-03-20 00:47

簡鴻文：降稅加持 萬點已築底

2018-03-20 00:27

顧立雄：當沖降稅 應該常態化

2018-03-20 00:24

就市論勢／車電、醫材股 動能強

2018-03-20 00:04

法人：留意大盤拉回風險

2018-03-20 00:04

券商防洗錢 落實三重點

2018-03-20 00:04

基富通攻B2B 拚客戶數倍增

2018-03-20 00:04

四題材撐腰 挑戰11,270點

2018-03-20 00:04

季底作帳標的 盤面焦點

2018-03-20 00:04

技術面強勢族 領航多頭

2018-03-20 00:04

車市步入淡季 考驗零組件廠

2018-03-19 14:37

生技股領漲 精華登上股后

2018-03-19 14:37

PCB廠去年獲利 台郡暫奪冠

2018-03-19 14:36

簡鴻文：逐筆交易上路 台股量能增2成

2018-03-19 13:17

壯大枝葉 來思達有意啟動併購計劃

2018-03-19 12:19

第一金首檔工業菁英30ETF 3月26日募集

2018-03-19 12:15

金管會：鴻海除瑞祺電通4月掛牌 還有2家在興櫃

2018-03-19 12:13

「同股不同權」搶掛牌？ 金管會決定不跟進

2018-03-19 11:59

PCB廠商去年獲利 台郡、台光電、健鼎居前三名

2018-03-19 11:38

連乾文：台股大盤壓力漸增 短線區間整理

2018-03-19 11:35

聯廣超額認購77倍 凍結市場資金近73億元

2018-03-19 11:32

零股股東沒親自出席不給紀念品？ 顧立雄：公司決定

2018-03-19 10:59

雙效題材加持 聯發科股價創近半年最大漲幅

2018-03-19 10:59

汽車零組件 法人看好特斯拉概念中概汽車族群

2018-03-19 10:39

法人：特別股抗震力強 歷史修正後彈升率上看一成

2018-03-19 10:15
看更多

熱門文章

雙效題材加持 聯發科股價創近半年最大漲幅

2018-03-19 10:59

台積電擺尾 台股收漲19點守住11000點

2018-03-19 13:39

生技股領漲 精華登上股后

2018-03-19 14:37

遭台灣50剔除成分股 和泰車跌破300元大關

2018-03-19 11:43

車市步入淡季 考驗零組件廠

2018-03-19 14:37

金管會：鴻海除瑞祺電通4月掛牌 還有2家在興櫃

2018-03-19 12:13

股后大戰 精華擠下精測

2018-03-20 00:47

季底作帳標的 盤面焦點

2018-03-20 00:04

PCB廠去年獲利 台郡暫奪冠

2018-03-19 14:36

OPPO秀新機 供應鏈沾光

2018-03-20 00:04

生技股活跳跳！精華登上股后 這些個股今天漲逾9%

2018-03-19 19:26

精測被超車的三原因…

2018-03-20 00:50

錸寶董事會決議 擬配發5元股利

2018-03-19 20:14

技術面強勢族 領航多頭

2018-03-20 00:04

仁寶法說 上半年淡季不淡

2018-03-19 14:36

南亞科、宇瞻 攻伺服器DRAM

2018-03-20 00:04

佳世達每股稅後2.69元 股利1.35元

2018-03-19 12:35

中美晶母以子貴 盤中奔漲停

2018-03-19 14:37

生醫族群夯 題材熱炒

2018-03-20 00:53

國巨軋空行情 啟動

2018-03-20 00:04

聯發科雙引擎 Q2營收拚增20%

2018-03-19 14:36

群聯去年每股賺逾29元 擬配股息17元

2018-03-19 14:37

櫻花配息2.6元 殖利率近7%

2018-03-20 00:04

PCB廠商去年獲利 台郡、台光電、健鼎居前三名

2018-03-19 11:38

簡鴻文：逐筆交易上路 台股量能增2成

2018-03-19 13:17

「同股不同權」搶掛牌？ 金管會決定不跟進

2018-03-19 11:59

國巨收盤價創歷史新高 今年業績衝高

2018-03-19 14:35

國票金估0.65元起跳

2018-03-20 00:04

生醫股買盤火熱 精華奪台股股后寶座

2018-03-19 11:50

就市論勢／車電、醫材股 動能強

2018-03-20 00:04

蘋概三王沒表態 台股淡定

2018-03-19 14:37

茂迪去年每股虧5.92元 連4年虧損

2018-03-19 21:07

零股股東沒親自出席不給紀念品？ 顧立雄：公司決定

2018-03-19 10:59

第一金首檔工業菁英30ETF 3月26日募集

2018-03-19 12:15

劍麟配息5.24元 吸買盤重返百元

2018-03-19 14:37

美股重挫 台股震盪整理機率大

2018-03-20 08:54

佳世達配息1.35元 殖利率達6.2%

2018-03-20 00:04

仁寶股息 有機會逾1元

2018-03-20 00:04

外資上週買超112億元 小心FOMC會後聲明

2018-03-19 19:11

母以子貴 中美晶盤中衝漲停

2018-03-19 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top