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寬宏藝術公告 配發股利4.5元

2018-03-19 22:16經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

寬宏藝術（6596）今（19）日董事會決議股利分派，擬配發現金股利3.5元，股票股利1元，共4.5元。

寬宏藝術去年營收約8.71億元，年增18.6%，前三季營收6.4億元，稅後純益約0.52億元，年增22%，每股稅後純益（EPS）為2.48元。

寬宏藝術今年前二月營收1.21億元，年減2.9%，寬宏藝術表示，和去年相比，今年前兩個月演出多，展覽少，所以營收略減。

不過，其中今年2月春節期間北高共有七個展覽展出，其中台北松山文創園區展出的「白爛貓超有事特展」，連假期間湧入破萬人潮，周邊商品更是銷售一空；台北士林科教館展出的「顛倒屋2.0特展」，以超越上一代顛倒屋的創意與空間，在春節與228假期吸引突破3萬觀展人數；高雄駁二特區展出「微型展」則延續台北場的超高人氣。加上春節舉辦詹雅雯演唱會，帶動2月營收7,088萬元。

寬宏藝術近年大力拓展藝人經紀版圖、積極創造自有IP內容，吸引多位製作人、歌手與演員加盟，將打造公司成為演唱會主辦、展覽主辦、音樂劇主辦、藝人經紀、音樂製作的全方位經紀公司。

另外，藝人郭雪芙也在今年2月加盟寬宏藝術，今年將首度與寬宏藝術合作打造首張個人音樂作品。

寬宏藝術表示，今年將持續延攬超人氣藝人，打造藝人黃金陣容，掌握藝人經紀商機，同時持續創作音樂、累積版權，開啟授權藍海市場。寬宏藝術預計於今年6月5日召開股東常會。

寬宏藝術營收春節
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