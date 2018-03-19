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宏達電公布Vive Pro賣24,988元 4月出貨

2018-03-19 22:11經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

宏達電（2498）今天晚間公布，虛擬實境（VR）高階新品Vive Pro建議售價為799美元（約新台幣23,293元），台灣的建議售價為24,988元，即日起開放預購，4月5日全球陸續出貨，加上Vive同步調低價格，將助攻宏達電第2季業績。

宏達電三年前發表Vive，前年4月開賣，售價也是799美元。因應新品Vive Pro上市，Vive也再度調降100美元，美國的售價調整為499美元（約新台幣14,547元），台灣的售價調整為16,800元。據瞭解，由於美國的售價為未稅價，而美國各州稅率各異，因此與台灣的售價不同。宏達電表示，6月3日前購買Vive Pro即享有6個月免費試用VivePort訂閱服務，每個月可從超過400款的VR內容中任選5款體驗。

宏達電 Vive美國區總經理歐布萊恩（Daniel O’Brien） 表示，Vive Pro 希望提供熱愛VR的用戶們最頂級的影像呈現品質與視覺享受，宏達電以最高階的VR平台自許，並努力推動VR用戶增長。此次也調降目前的Vive產品價格，藉此擴大VR的潛在用戶、及開發者夥伴的潛在市場。

宏達電在年初的CES發表了Vive Pro，當時未公布售價及上市時間。宏達電表示，Vive Pro即日起正式於Vive.com與各地Vive經銷商開始預購，並於4月5日全球陸續出貨。Vive Pro擁有雙OLED顯示螢幕，畫素較Vive提升78%，除了視覺以外，Vive Pro內建擴大器的高音質耳機，通過降噪功能，讓使用者感受到更強大的沉浸感以及身歷其境的音響。

宏達電指出，Vive Pro適用於第一代及第二代的SteamVR追蹤系統，因此目前Vive的擁有者，僅需升級頭戴式顯示器，仍可持續使用現有的控制器及基地台。

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