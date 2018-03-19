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隆達紅外感測IR模組 將首度於法蘭克福展出

2018-03-19 19:10經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

LED垂直整合廠隆達電子（3698）將在法蘭克福國際燈光照明及建築物技術與設備展，發表全系列高功率照明模組產品，該公司表示，一系列新產品可提供LED元件、模組、光引擎到光學透鏡設計的技術，為隆達首次展現高功率全系列產品的技術實力。

此外，隆達也首度公開展示應用於3D影像辨識的紅外感測IR模組及車燈應用LED。全系列LED產品將於法蘭克福國際燈光照明及建築物技術與設備展一次展出。

根據LEDInside分析指出，全球高功率及工業應用照明市場增速明顯，今年又以歐洲為最大市場佔比、全球工業照明市場今年產值可達40億美金。隆達電子擴大照明模組應用領域，首度推出全系列高功率產品線，包括3030、5050、3535 emitter等元件及模組，其高功率模組並採用塗層保護膜製程，可大幅提高產品信賴性，符合歐美高規格品質要求。

隆達表示，該公司高功率產品可應用於天井燈、路燈、舞台燈、以及戶外建築照明等，產品線更從LED元件延伸至燈板以及提供光機電整合設計服務。

隆達此次也首度展出，未來市場需求相當看好的3D影像辨識應用之紅外感測IR模組，其PR88系列自去年推出、可應用於虹膜及臉部辨識雙重應用之後，今年更推出VCSEL感測元件，在精準度與距離上可達到更高階的規格，搭配軟體系統可進行人臉辨識。除了門禁系統外，未來還可用於各種LiDAR相關應用，包括無人機、智慧汽車、機器人等。

法蘭克福國際燈光照明及建築物技術與設備展(Light + Building)為二年一次的國際照明與建築技術趨勢之指標性展覽，隆達電子是第5度參展，歷年來在歐洲陸續發表多項前瞻技術，包括OLED、覆晶封裝、無線智能照明等，持續在「光」的應用領域保持領先地位。暨照明之後，隆達今年則發表紅光、車燈等新應用，在光傳輸領域的技術再下一城。

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