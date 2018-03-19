親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

真的要當爸爸了！黎明臉書親證喜訊

外資上週買超112億元 小心FOMC會後聲明

2018-03-19 19:11中央社 台北19日電

根據台灣證券交易所統計，外資上週買超台股新台幣112.51億元，投信業者提醒，美國聯邦準備理事會將在本週召開公開市場操作委員會（FOMC），會後聲明將左右全球股市表現。

證交所統計，截至3月16日止，外資賣超412.71億元，總持股市值13兆7727.59億元，占全體上市股票市值41.75%，較3月9日增加2253.90億元。

中國信託投信表示，本週市場焦點在於聯準會（FED）20、21日將召開聯邦公開市場委員會，儘管市場預期美國3月升息機率幾乎是「百分之百」；不過，今年升息次數會是市場預期的3次或提高為4次，以及FOMC會後聲明，都將是左右全球股市表現的一大關鍵。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，全球主要國家陸續發表偏向貨幣緊縮的升息言論，以股利率來看，台股仍有4%以上，優於全球主要國家，預料高息優勢仍將持續吸引國際資金進駐，熱錢回流將推動台股續航。

周俊宏指出，從類股表現來看，通常第2季屬於電子股傳統淡季，緊接著5月要報稅，這段期間股價多數不會有亮眼表現，但觀察此波萬點行情的起點，就從去年5月開始，整體而言，台股多頭格局不變，但操作難度將更勝往年，掌握資產輪動契機，以及精準的選股策略，將會是勝出關鍵。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為永豐金8萬1601張、開發金4萬1330張、緯創3萬6635張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為大同4萬6873張、中信金4萬447張、台灣大3萬2182張。

台股外資
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

生技股領漲 精華登上股后

2018-03-19 14:37

車市步入淡季 考驗零組件廠

2018-03-19 14:37

PCB廠去年獲利 台郡暫奪冠

2018-03-19 14:36

簡鴻文：逐筆交易上路 台股量能增2成

2018-03-19 13:17

壯大枝葉 來思達有意啟動併購計劃

2018-03-19 12:19

第一金首檔工業菁英30ETF 3月26日募集

2018-03-19 12:15

金管會：鴻海除瑞祺電通4月掛牌 還有2家在興櫃

2018-03-19 12:13

PCB廠商去年獲利 台郡、台光電、健鼎居前三名

2018-03-19 11:38

連乾文：台股大盤壓力漸增 短線區間整理

2018-03-19 11:35

聯廣超額認購77倍 凍結市場資金近73億元

2018-03-19 11:32

零股股東沒親自出席不給紀念品？ 顧立雄：公司決定

2018-03-19 10:59

雙效題材加持 聯發科股價創近半年最大漲幅

2018-03-19 10:59

汽車零組件 法人看好特斯拉概念中概汽車族群

2018-03-19 10:39

法人：特別股抗震力強 歷史修正後彈升率上看一成

2018-03-19 10:15

3月業績看好 和大股價走強

2018-03-19 09:48

美升息在即 投顧：Fed若偏鴿派有利股市

2018-03-19 09:19

台股力守11000點 有機會挑戰前高

2018-03-19 09:00

鴻海金雞海外上市 郭董：小股東永遠擺第一

2018-03-19 00:32

郭董漏夜開會 申購FII 20日給交代

2018-03-19 00:32

庫藏股發行年限 研議放寬

2018-03-19 00:19

台股引活水 招手大基金

2018-03-19 00:19

當沖降稅延長案 立委喊到2023年

2018-03-19 00:19

高券資比股 軋空行情有影

2018-03-19 00:16

台股融券回補 進入高峰期

2018-03-19 00:16

就市論勢／電子零件漲價題材 燒

2018-03-19 00:00

櫃買法說研討 下月連辦四場

2018-03-19 00:00

陳奕光專欄／DRAM逐季看漲 能見度高

2018-03-19 00:00

金融股題材多 外資捧

2018-03-19 00:00

一周盤前解析／電動車AI 趨勢向上

2018-03-19 00:00

獲利佳族群 投資首選

2018-03-19 00:00

非蘋新機概念股／超眾、雙鴻 商機爆發

2018-03-19 00:00

非蘋新機概念股／仁寶、奇鋐 買盤湧現

2018-03-19 00:00

非蘋新機概念股／聯發科、毅嘉 出貨衝

2018-03-19 00:00

非蘋新機概念股／鴻海、英業達 營運俏

2018-03-19 00:00

非蘋新機概念股 市場新寵

2018-03-19 00:00

技術指標／量能放大 備戰上攻

2018-03-18 13:52

內外資不同調 台股續盤整

2018-03-18 13:52

除權息3段式獲利 高殖利率股操作切記口訣

2018-03-16 16:09

陸股長線活力旺 透過3管道在台也能賺很大

2018-03-16 16:07
看更多

熱門文章

台股融券回補 進入高峰期

2018-03-19 00:16

力晶去年每股賺3.54元

2018-03-19 00:00

鴻海金雞海外上市 郭董：小股東永遠擺第一

2018-03-19 00:32

郭董漏夜開會 申購FII 20日給交代

2018-03-19 00:32

台股引活水 招手大基金

2018-03-19 00:19

非蘋新機概念股 市場新寵

2018-03-19 00:00

盟立今年業績 將攻頂

2018-03-19 00:00

雙效題材加持 聯發科股價創近半年最大漲幅

2018-03-19 10:59

興櫃九猛將 升勢壯

2018-03-19 00:00

獲利佳族群 投資首選

2018-03-19 00:00

台積電擺尾 台股收漲19點守住11000點

2018-03-19 13:39

志聖、帆宣、聖暉 樂觀營運

2018-03-19 00:00

高券資比股 軋空行情有影

2018-03-19 00:16

臻鼎、台郡 淡季練兵

2018-03-19 00:00

非蘋新機概念股／鴻海、英業達 營運俏

2018-03-19 00:00

非蘋新機概念股／仁寶、奇鋐 買盤湧現

2018-03-19 00:00

遭台灣50剔除成分股 和泰車跌破300元大關

2018-03-19 11:43

金管會：鴻海除瑞祺電通4月掛牌 還有2家在興櫃

2018-03-19 12:13

中鴻迎轉單 Q2動能強

2018-03-19 00:00

穩懋 上周看空第一

2018-03-19 00:00

非蘋新機概念股／聯發科、毅嘉 出貨衝

2018-03-19 00:00

3月業績看好 和大股價走強

2018-03-19 09:48

汽車零組件 法人看好特斯拉概念中概汽車族群

2018-03-19 10:39

美升息在即 投顧：Fed若偏鴿派有利股市

2018-03-19 09:19

生技股領漲 精華登上股后

2018-03-19 14:37

仁寶法說 上半年淡季不淡

2018-03-19 14:36

非蘋新機概念股／超眾、雙鴻 商機爆發

2018-03-19 00:00

為升攻車用雷達 營運衝

2018-03-19 00:00

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

金融股題材多 外資捧

2018-03-19 00:00

車市步入淡季 考驗零組件廠

2018-03-19 14:37

為升董座尤山泉 早一步看到商機

2018-03-19 00:00

就市論勢／電子零件漲價題材 燒

2018-03-19 00:00

PCB廠商去年獲利 台郡、台光電、健鼎居前三名

2018-03-19 11:38

佳世達每股稅後2.69元 股利1.35元

2018-03-19 12:35

法人觀點／為升投資評等 升至買進

2018-03-19 00:00

零股股東沒親自出席不給紀念品？ 顧立雄：公司決定

2018-03-19 10:59

簡鴻文：逐筆交易上路 台股量能增2成

2018-03-19 13:17

生醫股買盤火熱 精華奪台股股后寶座

2018-03-19 11:50

「同股不同權」搶掛牌？ 金管會決定不跟進

2018-03-19 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top