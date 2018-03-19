外資上週買超112億元 小心FOMC會後聲明

2018-03-19 19:11 中央社 台北19日電



根據台灣證券交易所統計，外資上週買超台股新台幣112.51億元，投信業者提醒，美國聯邦準備理事會將在本週召開公開市場操作委員會（FOMC），會後聲明將左右全球股市表現。

證交所統計，截至3月16日止，外資賣超412.71億元，總持股市值13兆7727.59億元，占全體上市股票市值41.75%，較3月9日增加2253.90億元。

中國信託投信表示，本週市場焦點在於聯準會（FED）20、21日將召開聯邦公開市場委員會，儘管市場預期美國3月升息機率幾乎是「百分之百」；不過，今年升息次數會是市場預期的3次或提高為4次，以及FOMC會後聲明，都將是左右全球股市表現的一大關鍵。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，全球主要國家陸續發表偏向貨幣緊縮的升息言論，以股利率來看，台股仍有4%以上，優於全球主要國家，預料高息優勢仍將持續吸引國際資金進駐，熱錢回流將推動台股續航。

周俊宏指出，從類股表現來看，通常第2季屬於電子股傳統淡季，緊接著5月要報稅，這段期間股價多數不會有亮眼表現，但觀察此波萬點行情的起點，就從去年5月開始，整體而言，台股多頭格局不變，但操作難度將更勝往年，掌握資產輪動契機，以及精準的選股策略，將會是勝出關鍵。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為永豐金8萬1601張、開發金4萬1330張、緯創3萬6635張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為大同4萬6873張、中信金4萬447張、台灣大3萬2182張。