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首張以規模為理賠門檻的地震險 即將上市

2018-03-19 14:38經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

台灣是世界上地震風險最高的區域之一，富邦產險針對企業客戶創新研發「參數型地震保險」，並於20日上市。「參數型地震保險」相較於傳統型地震險，有保費負擔較輕、無自負額、無須勘損等三大特性，客戶可快速獲得保險理賠

根據保險事業發展中心統計，2017年商業火險保單件數約42.3萬件，其中地震險投保件數為2.8萬件，投保率僅6.6%。2016年的美濃地震重創台南，許多高科技廠房在震後除了災後復原，還須等待理賠人員逐一勘損理算後，才能進行後續理賠作業，往往耗時費力。

因此，富邦產險投入研發新型地震保險，規劃簡易且無須勘損的商品，今年率先同業推出「參數型地震保險」，提供企業客戶多一個風險移轉的保險選擇。

富邦產險表示，「參數型地震保險」是台灣首張以地震規模為理賠門檻的保險商品，無論企業是否已投保商業地震險，都可以再加保以擴大地震險保障。

當發生震央在台灣本島且芮氏規模達7.0以上、震源深度30公里內、標的物地址與震央直線距離100公里內的地震時，保險公司不需要進行災害勘損，即可以中央氣象局於地震後15日內的最新地震資料，依約定保險金額比例給付保險金，提供企業客戶緊急應變資金來源。

「參數型地震保險」的商品費率依投保縣市地震風險分區定價，以台北市保險金額1,000萬為例，年保費為新台幣34,900元；與傳統型地震保險相比較，參數型地震保險的保費負擔較輕、無自負額、無須勘損、不須適用低額保險比例分攤的特性，可讓企業客戶於地震發生後一個月取得理賠金，快速進行災後復原。

對企業客戶來說，「參數型地震保險」的投保手續簡便，保費負擔較輕，且事故定義及理賠明確又快速。富邦產險提醒，地震規模與發生時機難以預測，特別是台灣位於地震高風險地區，必須提前做好保險規畫，才能將損失降到最低。

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