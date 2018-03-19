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PCB廠商去年獲利 台郡、台光電、健鼎居前三名

2018-03-19 11:38經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

蘋果相關類載板、軟硬複合板奏效，加上漲價及需求增溫，國內印刷電路板廠商去年整體獲利表現不俗。台郡（6269）EPS 10.07元暫居上市櫃PCB廠之冠，台光電（2383）可望居二，第三名則為健鼎（3044）；不過，PCB設備廠商獲利更嗆，三大廠中，牧德（3563）EPS達10.86元穩居設備廠每股獲利王。

台郡去年營收258.46億元，毛利率23.34％，稅後純益30.57億元，EPS達10.07元；其中，營收、稅後純益都創歷史新高，每股稅後純益雖創歷史次高，但目前仍暫居上市櫃印刷電路板產業鏈之冠。展望今年第1季，因主力客戶拉貨高峰已過，且NB及平板產品因步入淡季而趨緩，法人預估單季營收63.2億元，季減41.2%，因客戶銷售雜音較多使得降價壓力浮現，毛利率19.4%，稅後純益6.8億元，EPS估2.15元。

台光電去年前3季每股稅後純益達6.97元，全年每股獲利可望居PCB產業鏈。法人表示，去年未取得新機材料訂單，下半年來營運成長動能偏弱，不過，預期今年爭取機會大幅提升，股價將有再次表現機會。

健鼎去年營收458.19億元，毛利率18.23%，營收連續3年創歷史新高，毛利率也創近6年新高，全年稅後純益43.66億元，每股稅後純益8.31元，同創近7年新高、歷史次高，年增均有兩成以上，每股獲利僅次於台郡及台光電。

至於PCB設備廠去年獲利更加亮眼，三大廠包括牧德、川寶（1595）、迅得（6438）中，牧德EPS達10.86元穩居每股獲利王，川寶EPS也達7.12元居每股獲利之后，迅得EPS則為6.01元。

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