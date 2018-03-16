台化配發7元現金股利歷史次高 殖利率6.4%

2018-03-16 20:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ╱即時報導



台化（1326）去年每股稅後純益（EPS）9.3元，16日董事會通過配發股息7元，高出市場預期，為歷年來配息次高，僅次於2011年的7.5元現金股利，和2008年的7元打平，配發率75.3%。對照16日收盤價110元，現金殖利率6.4%。

台塑四寶接力公布股利政策，繼台塑化日前公布每股配發6.3元後，去年獲利居四寶之冠的台化16日通過配發7元現金股利，為歷史次高水準，共發放410.28億元現金股利。以16日收盤價110元計算，現金殖利率為6.4%。

台化去年全年營收3584.21億元，年增 12.3%；稅後純益542.56億元，年增23.8%；每股稅後純益達9.3 元，創歷史新猷，主要受惠於苯乙烯（SM）下游產品銷售暢旺，包括丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）與聚苯乙烯（PS）等，利差擴大帶動台化營運表現增溫，上游苯處於供應吃緊狀態，讓苯酚從虧損轉為盈餘。

受高配息題材激勵，台化股價本月來穩步增溫，連續站在五日均線上方，今日外資和投信皆由賣方轉為買方，其中外資買超1,669張，法人買超2,141張，股價收110元，上漲3元。

台化同步公布發行65億元無擔保普通公司債，公司表示，目的為募集長期資金，用以新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務、充實營運資金、轉投資國內或海外事業。

台塑四寶去年集團獲利創歷史新高，達2472.48億元，年增14.2%，其中台塑化與台化全年每股純益雙雙寫新猷，台塑與南亞則為歷史次高紀錄，台塑與南亞將分別於22 日與23日召開董事會，並公布股利政策，若以74%配發率計算，二家公司擬配息水準皆在5元以上，台塑可能5.6元、南亞則是5元，台塑配息水準有可能刷下歷年第三高，南亞可望挑戰歷年次高。