文曄手機客戶續去化庫存 第2季營收仍可望較本季成長

2018-03-16 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



IC通路商文曄科技（3036）今年第1季多數產品線仍維持出貨穩健，僅手機客戶仍持續去化庫存中，公司預期今年第1季營收可較去年同期成長二成左右，且第2季營收仍可望略優於首季表現。圖為文曄科技公司董事長鄭文宗。聯合報系資料照 分享 facebook

IC通路商文曄科技（3036）今年第1季多數產品線仍維持出貨穩健，僅手機客戶仍持續去化庫存中，公司預期今年第1季營收可較去年同期成長二成左右，且第2季營收仍可望略優於首季表現。

對於今年第1季的出貨，文曄指出，因各產品應用別因淡季客戶生產與庫存調整，預估首季營運將較上季呈現季下滑，其中通訊領域因手機客戶庫存調整將呈現較大幅度的季下滑，但各產品應用別皆能維持雙位數的年增長幅度。

據了解，文曄的手機相關出貨以蘋果為主，因此，上下半年出貨比重落差明顯拉大，今年一、二季預料文曄在手機相關的訂單出貨仍將清淡，不過，在其餘產品線仍維持成長之下，預估首季營收可望較去年同期成長約二成水準。

此外，對於第2季營運預期，文曄也表示，以往的出貨觀察，若無意外，第2季營收仍將優於第1季表現，若是下游拉貨力道較大，有機會是雙位的季成長，若力道平緩，也可望有個位數的營收季成長表現。

展望今年全年，文曄表示，受惠於全球經濟復甦、半導體產業穩健成長、原廠整併環境下公司市佔率持續加速提升，文曄對今年營運維持樂觀看法，預期將持續高速成長。各產品應用別受惠於網通基礎建設需求回溫、資料中心強勁成長、智能家居需求爆發、工業自動化滲透率提升與汽車電子內容持續增加下，預估各產品應用別將皆呈現高成長率。