尾盤台積電拉抬權值股 台股漲9點收11,027點

2018-03-16 13:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



台股終場加權股價指數小漲9.25點，收在11,027.70點。聯合報系資料照 分享 facebook

美股昨夜因經濟數據佳而反彈，但投資人擔憂中美貿易戰升溫，亞股跌多漲少，台股今（16）日開低後震盪拉回，盤中跌破5日線、失守11,000點整數關卡，不過，尾盤由權王台積電（2330）領頭權值股上攻、金融指數快速拉抬，漲價與缺貨題材的DRAM和生技族群相對強勢，大盤留下長下影線，終場加權股價指數小漲9.25點，收在11,027.70點，成交金額擴增到1,659.66億元；周線則連二紅，大漲162點。

政治動盪牽動美股後續走勢，近來三大指數多空交戰，道瓊工業指數昨夜盤中一度重返25,000點大關，不過尾盤漲幅收斂。而亞股也因觀望美股今日將面臨關鍵的四巫日（Quadruple witching day），市場恐將出現劇烈震盪，早盤僅陸股相對抗跌，日、韓股市在下跌，午盤後日股跌超過百點。

台股今日開低後一度翻小紅，但隨著台積電跌幅擴大逾1%，加上金融股熄火，使得指數一路震盪走低，跌破11,000點關卡。

外資昨日大舉出脫股王大立光（3008），股價昨日跌破3,800元關卡後，今日開高後又遇賣壓走黑；鴻海（2317）股價則表現平穩，呈現小跌；比特幣概念股持續修正，青雲（5386）亮燈跌停，麗臺（2465）、撼訊（6150）也重跌。

不過，13時過後台積電終於回神，股價快速由黑翻紅上漲，帶動權值股走揚，金控股的富邦金（2881）、兆豐金（2886）等獲萬張買單拉抬，激勵指數由黑翻紅，再度衝高到11,000點之上。至於今日櫃買指數相對強勢上揚，環球晶（6488）大漲逾5%，原相（3227）、中美晶（5483）、通泰（5487）與合晶（6182）等漲幅也明顯擴大。

DRAM族群受惠研調機構預估今年平均售價將上漲36%，南亞科（2408）、華邦電（2344）相對強勢，南亞科續創新高。

另外，在首屆「台北米其林」議題持續發燒下，成功摘星的上市櫃企業股價上演慶祝行情，雲品（2748）繼昨日盤中攻抵漲停後，今日股價持續上揚，收盤則跌0.66%，寒舍（2739）今日收盤則下跌0.87%。

早盤賣壓沉重的就屬半導體族群，跌幅超過1%，威盛（2388）大跌逾5%，旺宏（2337）、茂矽（2342）等也走弱；傳產類股中，水泥、玻陶類股跌幅最重，達1%左右，另外，金融族群繼昨日賣單調節後持續走低，其中國泰金（2882）今年首次適用國際財務報導準則9號（IFRS9），金控淨值大幅增加新台幣358億元，早盤股價呈現小跌，尾盤一度翻紅，最後收平盤。