數字科技 擬配發現金股利15.5元

2018-03-15 19:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



數字科技（5287）公布2017年合併營收創13.71億元、稅後淨利6.4億元、每股稅後盈餘(EPS)15元，不包含去年出售的101原創T恤，獲利再創新高。

數字科技旗下各平台穩健成長，加上出售101原創T恤，業外挹注獲利。去年各平台中，591房屋交易營收年增10％，8591寶物交易營收年增7％，是本業成長動能最強勁的兩大旗艦平台。各平台營收比重，591房屋交易營收佔比50％，8591寶物交易營收佔比25％，518人力銀行營收佔比12％，101名品會營收佔比3％，8891汽車交易營收佔比10％。

數字科技董事會同時通過2017年度盈餘分配案，將配發現金股利每股15.5元，配發率高達103％，以數字科技今（15）日收盤參考價246元計，現金殖利率達6％。數字科技維持高股利配發政策，連續四年股利配發率超過100%，且股利以配發現金為主。

展望2018年，就平台經營方面，591房屋交易及8891汽車交易受惠於「591新建案」及「8891新車」頻道，整體營運持續成長，至於8591寶物交易則受惠手遊市場持續成長，可望帶動線上寶物交易需求。三大主力平台，今年營運表現將持續成長。