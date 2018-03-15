凱基投信新團隊 將年推三檔新基金 衝基金管理規模

2018-03-15 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



凱基投信新管理團隊成形，在證券、投信業界皆有二十多年實務經驗的專業經理人張慈恩與高子敬，今年農曆年後正式加入凱基投信，擔任副董事長與總經理。展望未來，凱基投信表示，將針對一般投資人與法人客戶提供創新的產品與服務，讓凱基投信基金管理規模每年倍數成長，3年達到800億元。

副董事長張慈恩表示，基金管理業者最重要的任務就是要能即時提供滿足投資人需求的產品線，以及創新、貼心的4.0服務。凱基投信非常重視人才，因為人才可以給投資人最需要的產品。

凱基投信總經理高子敬表示，美國聯準會縮減資產負債表、升息等不確定變數多，今年的行情是「既期待又怕受傷害」，尤其下半年市場波動大，預期台灣投資人對於「可預期的」收益產品展現出強烈的需求。

展望未來新產品策略，張慈恩表示，凱基投信未來三年將每年推出三檔新基金，種類涵括「收益產品」及「ETF基金」以滿足台灣投資人與壽險業等法人客戶的需求。

在「收益產品」方面，凱基投信為滿足台灣投資人對於可預期的收益產品的強烈需求，已在2018年年初與中國人壽成功的募集第一檔「凱基六年到期新興市場債券基金」之外，第二檔可預期的固定收益產品也將在2018年下半年推出; 至於能收到多重收益的「多重資產基金」，也是規畫中的新產品。